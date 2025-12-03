Europol a sprijinit Poliția Națională Spaniolă (Policía Nacional) în destructurarea activităților grupării teroriste de extremă dreapta „The Base”.

Operațiunea, desfășurată pe parcursul a trei zile în Madrid și Valencia, s-a încheiat cu confiscări importante și arestarea a trei presupuși extremiști de dreapta, pe 25 noiembrie 2025, informează Europol.

Acțiunea a fost coordonată de Comisariatul General de Informații (Comisaría General de Información) al Poliției Naționale Spaniole, cu sprijinul Centrului European Antiterorist (ECTC) al Europol. Aproximativ 50 de polițiști au participat la operațiune, efectuând cinci percheziții domiciliare.

Pe lângă arestarea celor trei suspecți legați de organizația teroristă internațională de extremă dreapta „The Base”, zilele de acțiune au dus și la confiscarea următoarelor:

o varietate de arme (inclusiv arme albe și două arme de foc), precum și muniție;

echipament tactic militar folosit în activități de antrenament;

materiale și documentație acceleraționistă și supremacistă, propagandă a organizației „The Base”, obiecte neo-naziste și documente care glorifică alte organizații teroriste.

„The Base”, inclusă pe Lista UE a Organizațiilor Teroriste

În iulie 2024, Consiliul Uniunii Europene a decis includerea grupării „The Base” pe Lista UE a Organizațiilor Teroriste.

A fost pentru prima dată când UE a listat o entitate de extremă dreapta, marcând o schimbare în evaluarea amenințărilor și în prioritățile de combatere a terorismului.

„The Base” este cunoscută pentru ideologia sa neo-nazistă și acceleraționistă militantă, promovând atingerea supremației albe prin acte teroriste și crearea unei rețele internaționale de celule paramilitare care se antrenează în tabere specializate, cu scopul final de a comite atacuri.

Organizația funcționează ca o rețea descentralizată și clandestină de mici celule operative, având ca doctrine centrale supremația rasială, acceleraționismul militant și pregătirea pentru ceea ce ei numesc un „război rasial”.

Un succes în lupta împotriva extremismului de dreapta

Anchetatorii au descoperit existența unei celule formate din trei persoane. Se crede că liderul celulei din Spania era în contact direct cu Rinaldo Nazzaro, fondatorul grupării „The Base”, care a cerut recent consolidarea celulelor din mai multe țări și comiterea de atacuri selective menite să destabilizeze instituțiile democratice occidentale.

Membrii celulei erau profund radicalizați, își modelau stilul de viață conform principiilor organizației teroriste și erau pregătiți să desfășoare atacuri.

Aceștia ar fi desfășurat deja mai multe sesiuni de antrenament tactic folosind tehnici și echipamente paramilitare. Suspecții ar fi folosit, de asemenea, rețelele sociale pentru recrutare, glorificarea violenței promovate de alte organizații teroriste și distribuirea de conținut acceleraționist.

În ultimele luni, discursul lor radical s-a intensificat, îndemnând la acțiuni violente și afirmând deschis disponibilitatea de a comite atacuri selective pentru cauză. Aceste manifestări, alături de acumularea de arme, au determinat autoritățile să-i aresteze.

Sprijinul Europol

Experții Europol în combaterea terorismului au furnizat sprijin analitic și expertiză pe parcursul operațiunii, inclusiv pachete de informații, rapoarte de corelare și notificări privind potrivirile de date.

În timpul acțiunii, personal Europol a fost prezent la Madrid și a oferit suport suplimentar din sediul Europol de la Haga.

