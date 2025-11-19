Între 10 și 14 noiembrie, Europol, împreună cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și Poliția Națională din Spania, a organizat „Săptămâna de patrulare cibernetică privind criminalitatea în domeniul proprietății intelectuale”.

La operațiunea coordonată de Europol au participat 30 de investigatori, care au folosit tehnici OSINT (Open-Source Intelligence) și instrumente avansate de investigare online pentru a identifica posibile încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală.

Rezultatele au fost notabile:

69 de site-uri identificate și vizate;

25 de servicii IPTV ilegale raportate furnizorilor de servicii crypto pentru a fi întrerupte;

Investigații deschise pentru alte 44 de site-uri.

Traficul anual al celor 69 de site-uri vizate este estimat la aproximativ 11,8 milioane vizitatori.

Investigatori au urmărit criptomonede în valoare de circa 55 milioane USD (peste 47 milioane EUR), asociate acestor servicii ilegale, iar o parte dintre acestea rămân în continuare sub supraveghere.

Criptomonedele, instrumentul preferat al infractorilor

Săptămâna de patrulare a evidențiat tendința infractorilor de a înlocui plățile tradiționale cu criptomonede, considerând, greșit, că acestea oferă mai multă anonimitate.

Pentru a combate fenomenul, investigatorii au aplicat o strategie inovatoare: au achiziționat serviciile ilegale folosind criptomonede, identificând astfel operatorii ilegali. Aceștia au fost raportați partenerilor, inclusiv marilor platforme de schimb crypto și firmelor specializate în instrumente de investigare.

„Această abordare lovește direct în ‘pirați’ — cum sunt adesea numiți cei care încalcă drepturile de proprietate intelectuală — acolo unde îi doare cel mai tare: la bani”, se arată în raport. Închiderea conturilor crypto ale serviciilor ilegale întrerupe fluxurile financiare și protejează atât economiile globale, cât și creatorii de conținut.

Colaborare internațională și inovație tehnologică

Operațiunea a fost multilaterală și multi-instituțională, vizând cartografierea țintelor active, crearea de pachete de informații operaționale și schimbul de bune practici. Inițiativa consolidează colaborarea cu sectorul privat și dezvoltă soluții tehnologice inovatoare pentru detectarea și neutralizarea amenințărilor emergente.

Peste 15 țări și organizații private s-au alăturat Europol în acest efort, cu un accent special pe serviciile de streaming ilegal și alte încălcări online ale proprietății intelectuale.

Expertiza și resursele combinate au generat informații valoroase, sprijinind eforturile de combatere a criminalității digitale la nivel european.

