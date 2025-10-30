Agenția Spațială Europeană (ESA) intenționează să ceară statelor membre, în luna noiembrie, o contribuție de aproximativ 1 miliard de euro pentru dezvoltarea unei rețele de sateliți de recunoaștere de nivel militar.

Directorul general al ESA, Josef Aschbacher, a declarat pentru Euractiv că proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al Uniunii Europene, menit să ofere imagini optice de înaltă rezoluție ale Pământului, transmise la intervale de mai puțin de 30 de minute, pentru a sprijini armatele, guvernele și serviciile de urgență.

„Din punct de vedere strategic, este foarte important, deoarece este dedicat unui nou grup de utilizatori, și anume utilizatorilor din domeniul securității și apărării”, a explicat Aschbacher, în cadrul conferinței anuale a Institutului European de Politică Spațială, desfășurate la Viena.

Proiectul, o schimbare majoră pentru ESA

Noua inițiativă reprezintă o premieră pentru Agenția Spațială Europeană, fondată în anii 1970 cu misiunea de a desfășura exclusiv programe în scopuri pașnice.

Aschbacher a precizat că toate cele 22 de state membre ale ESA au ajuns la un consens privind extinderea mandatului agenției pentru a include și proiecte de apărare și securitate

„Nu este nevoie de o modificare a convenției noastre, deoarece am discutat acest lucru pe larg anul trecut; expresia „scopuri pașnice” este interpretată de fapt ca apărare”, a subliniat el. „Cea mai bună dovadă că acceptă această interpretare este faptul că mi-au cerut să prezint un program.”

Un buget de 22 de miliarde de euro pentru următorii trei ani

Programul de sateliți va fi inclus într-o cerere bugetară totală de 22 de miliarde de euro, pe care ESA o va înainta pentru următorii trei ani.

Decizia finală privind alocările va fi luată în cadrul summitului de finanțare de la Bremen, programat luna viitoare, unde guvernele statelor membre vor fi invitate să participe financiar la diverse proiecte spațiale europene.

De la Galileo și Copernicus la „Reziliența europeană din spațiu”

Spre deosebire de Galileo, sistemul european de navigație asemănător GPS-ului, sau de Copernicus, programul care monitorizează schimbările climatice, noul proiect are o componentă strategică militară.

Comisia Europeană a numit inițiativa „serviciul guvernamental de observare a Pământului” (EOGS), în timp ce ESA o prezintă sub denumirea „Reziliența europeană din spațiu”.

În paralel cu acest proiect, Uniunea Europeană analizează planul de cheltuieli spațiale pentru perioada 2028–2034, în încercarea de a-și consolida autonomia strategică și de a-și reduce dependența de infrastructura spațială a altor puteri globale.

