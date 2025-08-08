FCSB a învins cu emoții echipa kosovară FC Drita, cu scorul de 3-2 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a făcut o repriză secundă de senzație și a salvat seara, după ce a fost condusă cu 2-0.

Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49) au marcat golurile kosovarilor, care au sperat să dea lovitura la București, dar Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty) și Danijel Graovac (72) au adus victoria roș-albaștrilor, care rămân favoriți la calificarea în play-off.

Timp de aproape o oră de joc, FCSB a fost ridiculizată de o echipă cvasinecunoscută, dar a reușit să își revină la timp și să pună capăt unei serii de patru eșecuri consecutive în toate competițiile.

FC Drita a fost foarte eficientă în atac

FC Drita a marcat la prima sa oportunitate (7), prin Tusha, cu un șut de la 14 metri. Oaspeții au fost aproape de a-și dubla avantajul, dar șutul lui Limaj (19), fost jucător la FC Hermannstadt, a fost respins de Târnovanu.

Șut (25) a tras din marginea careului, dar mingea a fost blocată salvator de Besnik Krasniqi. Bîrligea (34) a șutat din unghi, însă Maloku a fost la post.

Kosovarii i-au mai dat emoții o dată lui Târnovanu (34), dar acesta a respins șutul lui Tusha.

Miculescu (38) a avut și el un șut bun, dar mingea a trecut pe lângă poartă.

În repriza secundă, Bîrligea (46) a ratat reluarea spre poartă la centrarea lui Octavian Popescu și a cerut penalty.

FC Drita și-a dublat avantajul în min. 49, când Manaj a reluat la colțul scurt centrarea lui Blerim Krasniqi, fost atacant al echipei CS Mioveni.

FCSB a revenit în joc în min. 64, când Bîrligea a preluat mingea în careu și a șutat de la 7 metri, reducând din handicap.

Politic (70) a șutat foarte bine din marginea careului, dar portarul a respins. FCSB a egala (72), prin bosniacul Graovac, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Oct. Popescu.

FCSB a dominat finalul jocului și a căutat golul victoriei, dar Bîrligea a șutat în transversală, după o cursă pe partea stângă (79). Miculescu (81) a șutat din marginea careului, dar Maloku a fost la post.

În min. 90+3, Politic a fost faultat de Broja în careu, iar Bîrligea a transformat penalty-ul acordat (90+4).

Manșa secundă va avea loc pe 14 august, pe Stadionul ”Fadil Vokrri” din Prishtina (21:00).

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.

FCSB – FC Drita 3-2 (0-1)

Au marcat: Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty), Danijel Graovac (72), respectiv Veton Tusha (7), Arb Manaj (49).

București, Arena Națională: 13.825 de spectatori

Europa League – turul al treilea preliminar (prima manșă)

Au evoluat echipele:

FCSB: 32. Ștefan Târnovanu – 2. Valentin Crețu, 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea – 21. Vlad Chiricheș (18. Malcom Edjouma, 57), 8. Adrian Șut (căpitan) – 11. David Miculescu, 37. Octavian Popescu (42. Baba Alhassan, 83), 31. Juri Cisotti (20. Dennis Politic, 68) – 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea, 38. Lukas Zima – 12. David Kiki, 16. Mihai Lixandru, 22. Mihai Toma, 90. Alexandru Stoian.

FC Drita: 1. Faton Maloku – 2. Besnik Krasniqi, 15. Egzon Bejtulai, 4. Rron Broja (căpitan), 26. Raddy Ovouka – 7. Alamir Ajzeraj, 14. Albert Dabiqaj, 8. Vesel Limaj, 25. Veton Tusha (3. Blerton Sheji, 65) – 19. Blerim Krasniqi (17. Salifu Ibrahim, 78), 9. Arb Manaj (77. Kristal Abazaj, 89). Antrenor: Zekirija Ramadani.

Rezerve neutilizate: 22. Laurit Behluli, 94. Leutrim Rexhepi – 18. Derrick Bonsu, 23. Endrit Morina, 36. Ilir Mustafa, 66. Engjell Sylejmani.

Arbitru: Damian Sylwestrzak; arbitri asistenți: Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz; al patrulea oficial: Marcin Kochanek (toți din Polonia)

Arbitru video: Tomasz Kwiatkowski; arbitru asistent video: Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia)

Observator UEFA pentru arbitri: Pascal Pierre Garibian (Franța); Delegat UEFA: Eugene Westerink (Olanda)

Cartonașe galbene: Maloku (72), Dabiqaj (83), Besnik Krasniqi (90+6).

