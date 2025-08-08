22.1 C
București
vineri, 8 august 2025
caută...
AcasăSportFotbalEuropa League: FCSB revine și câștigă cu FC Drita cu 3-2

Europa League: FCSB revine și câștigă cu FC Drita cu 3-2

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
fcsb fc drita 3 2
George Daniel Bîrligea se bucura dupa un gol marcat in meciul de fotbal dintre FCSB si FC Drita Gjilan, contand pentru Preliminariile Europa League, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, joi 7 august 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

FCSB a învins cu emoții echipa kosovară FC Drita, cu scorul de 3-2 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a făcut o repriză secundă de senzație și a salvat seara, după ce a fost condusă cu 2-0.

Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49) au marcat golurile kosovarilor, care au sperat să dea lovitura la București, dar Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty) și Danijel Graovac (72) au adus victoria roș-albaștrilor, care rămân favoriți la calificarea în play-off.

Timp de aproape o oră de joc, FCSB a fost ridiculizată de o echipă cvasinecunoscută, dar a reușit să își revină la timp și să pună capăt unei serii de patru eșecuri consecutive în toate competițiile.

FC Drita a fost foarte eficientă în atac

FC Drita a marcat la prima sa oportunitate (7), prin Tusha, cu un șut de la 14 metri. Oaspeții au fost aproape de a-și dubla avantajul, dar șutul lui Limaj (19), fost jucător la FC Hermannstadt, a fost respins de Târnovanu.

Șut (25) a tras din marginea careului, dar mingea a fost blocată salvator de Besnik Krasniqi. Bîrligea (34) a șutat din unghi, însă Maloku a fost la post.

Kosovarii i-au mai dat emoții o dată lui Târnovanu (34), dar acesta a respins șutul lui Tusha.

Miculescu (38) a avut și el un șut bun, dar mingea a trecut pe lângă poartă.

În repriza secundă, Bîrligea (46) a ratat reluarea spre poartă la centrarea lui Octavian Popescu și a cerut penalty.

FC Drita și-a dublat avantajul în min. 49, când Manaj a reluat la colțul scurt centrarea lui Blerim Krasniqi, fost atacant al echipei CS Mioveni.

FCSB a revenit în joc în min. 64, când Bîrligea a preluat mingea în careu și a șutat de la 7 metri, reducând din handicap.

Politic (70) a șutat foarte bine din marginea careului, dar portarul a respins. FCSB a egala (72), prin bosniacul Graovac, cu o lovitură de cap, la cornerul executat de Oct. Popescu.

FCSB a dominat finalul jocului și a căutat golul victoriei, dar Bîrligea a șutat în transversală, după o cursă pe partea stângă (79). Miculescu (81) a șutat din marginea careului, dar Maloku a fost la post.

În min. 90+3, Politic a fost faultat de Broja în careu, iar Bîrligea a transformat penalty-ul acordat (90+4).

Manșa secundă va avea loc pe 14 august, pe Stadionul ”Fadil Vokrri” din Prishtina (21:00).

FCSB, în cazul în care va trece de FC Drita, va juca în play-off cu echipa scoțiană Aberdeen FC. Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League, FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia), balticii câștigând cu 3-2 în deplasare în prima manșă.

FCSB – FC Drita 3-2 (0-1)
Au marcat: Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty), Danijel Graovac (72), respectiv Veton Tusha (7), Arb Manaj (49).
București, Arena Națională: 13.825 de spectatori
Europa League – turul al treilea preliminar (prima manșă)

Au evoluat echipele:
FCSB: 32. Ștefan Târnovanu – 2. Valentin Crețu, 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea – 21. Vlad Chiricheș (18. Malcom Edjouma, 57), 8. Adrian Șut (căpitan) – 11. David Miculescu, 37. Octavian Popescu (42. Baba Alhassan, 83), 31. Juri Cisotti (20. Dennis Politic, 68) – 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.
Rezerve neutilizate: 34. Mihai Udrea, 38. Lukas Zima – 12. David Kiki, 16. Mihai Lixandru, 22. Mihai Toma, 90. Alexandru Stoian.
FC Drita: 1. Faton Maloku – 2. Besnik Krasniqi, 15. Egzon Bejtulai, 4. Rron Broja (căpitan), 26. Raddy Ovouka – 7. Alamir Ajzeraj, 14. Albert Dabiqaj, 8. Vesel Limaj, 25. Veton Tusha (3. Blerton Sheji, 65) – 19. Blerim Krasniqi (17. Salifu Ibrahim, 78), 9. Arb Manaj (77. Kristal Abazaj, 89). Antrenor: Zekirija Ramadani.
Rezerve neutilizate: 22. Laurit Behluli, 94. Leutrim Rexhepi – 18. Derrick Bonsu, 23. Endrit Morina, 36. Ilir Mustafa, 66. Engjell Sylejmani.

Arbitru: Damian Sylwestrzak; arbitri asistenți: Pawel Sokolnicki, Adam Karasewicz; al patrulea oficial: Marcin Kochanek (toți din Polonia)
Arbitru video: Tomasz Kwiatkowski; arbitru asistent video: Kornel Paszkiewicz (ambii din Polonia)
Observator UEFA pentru arbitri: Pascal Pierre Garibian (Franța); Delegat UEFA: Eugene Westerink (Olanda)
Cartonașe galbene: Maloku (72), Dabiqaj (83), Besnik Krasniqi (90+6).

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Creierele unor octogenari funcționează ca la 50 de ani. Care e secretul longevității cognitive

Sănătate Alexandru Stancu - 0
În timp ce majoritatea oamenilor se confruntă cu declinul memoriei pe măsură ce înaintează în vârstă, un grup restrâns de persoane – denumiți „SuperAgers”...

Jokic, invitat special la o cursă legendară! Superstarul NBA, dorit la Palio, unde toți iubitorii de cai sunt egali

Baschet Dragos Soneriu - 0
Triplul MVP al NBA, Nikola Jokic, ar putea ajunge în mijlocul unuia dintre cele mai vechi și pasionale ritualuri sportive din Europa, cursa de...

Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară, cu un sfert de punct procentual, la 4%

Economie internațional Catalin Serban - 0
Banca Angliei (BoE) a redus joi, în conformitate cu așteptările, dobânda sa de politică monetară principală cu 25 de puncte de bază, aceasta fiind...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.