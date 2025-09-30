Continentul nu reușește să-și finanțeze sectoarele strategice și riscă să rămână captiv între cele două mari puteri

Nicolas Dufourcq, directorul general al Bpifrance, banca publică de investiții care administrează aproximativ 100 de miliarde de euro, a transmis un semnal de alarmă puternic, privind viitorul economic al Europei. În opinia sa, continentul nu reușește să-și finanțeze sectoarele strategice și riscă să rămână captiv între două mari puteri: China și Statele Unite, relatează CNBC.

„Europa este supusă unei duble colonizări: industriale, venite din China, și digitale, venite din America. Nu este un avertisment despre viitor, ci o realitate deja prezentă”, a spus Dufourcq în cadrul conferinței IPEM de la Paris.

Problema centrală, spune el, este absența capitalului privat european din industriile emergente. În loc să alimenteze inovația locală, fondurile sunt canalizate către piața imobiliară sau către companii americane din tehnologie, unde apetitul pentru risc este mai mare.

Un exemplu grăitor este Quandela, un startup francez specializat în calcul cuantic, care a depășit performanțele competitorilor americani, dar se confruntă cu dificultăți serioase în atragerea finanțărilor europene.

Potrivit datelor PitchBook, în primele șase luni din 2025, firmele americane susținute de capital de risc au atras de aproape patru ori mai multe fonduri, decât cele din Europa, o diferență care evidențiază decalajul crescând dintre cele două piețe.

„Avem nevoie rapidă de capital privat pentru a susține deep tech-ul, care este cheia viitorului nostru economic”, a avertizat șeful Bpifrance, subliniind contrastul dintre mentalitatea precaută a Europei și „cultura californiană” a investițiilor îndrăznețe.

Deși multe state europene, inclusiv Franța, se bazează pe intervenția statului pentru a impulsiona inovația, Dufourcq recunoaște că acest model nu este suficient: „Trebuie să devenim mai agresivi în modul în care direcționăm capitalul către propriile noastre interese strategice.”

Mesajul său este clar: fără o mobilizare rapidă a capitalului privat, Europa riscă să rămână dependentă tehnologic și industrial, pierzând teren în competiția globală pentru industriile viitorului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube