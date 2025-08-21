





Țările europene vor ca președintele american Donald Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia, relatează The Times.

Înalți șefi militari europeni discută despre desfășurarea acestor avioane de vânătoare în țara noastră, unde NATO construiește cea mai mare bază areriană din Europa, parte a eforturilor de descuraja Federația Rusă de la o nouă invazie.

Luni, după summitul istoric de la Washington, Donald Trump a exclus desfășurarea de trupe americane la sol, în Ucraina, însă a spus că este dispus să ofere sprijin „aerian”, ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA cerute de Kiev.

Europa vrea ca SUA să trimită avioane de vânătoare F-35 în România

În urma acestei întâlniri, la care au participat președintele Volodimir Zelenski și șapte lideri europeni, șefii militari s-au reunit la Washington pentru a discuta logistica necesară pentru ca acest sprijin american să se concretizeze.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, a purtat discuții cu generali de top din Marea Britanie, Germania, Franța și Italia privind garanțiile de securitate care vor fi oferite Ucrainei de către Statele Unite.

În prezent, NATO are misiuni de poliție aeriană deasupra Mării Negre de la baza militară aeriană Mihail Kogălniceanu, care a reprezentat un hub pentru forțele americane în timpul războiului din Irak și care reprezintă cea mai probabilă locație pentru avioanele de vânătoare F-35 ale americanilor, dacă această solicitare a liderilor europeni va deveni realitate, notează The Times.

Solicitările Europei pentru SUA

În plus de trimiterea de avioane de vânătoare în România, țările europene vor garanții și în ceea ce privește continuarea folosirii sateliților americani pentru GPS și misiuni de recunoaștere în Ucraina.

De asemenea, își doresc un angajament din partea SUA că vor continua să aprovizioneze Kievul cu rachete antiariene Patriot și NASAMS, pentru a doborâ rachetele lansate de Rusia.

Liderii europeni vor și permisiunea de a desfășura avioane spion deasupra Mării Negre.

Forțele Aeriene Regale (RAF) desfășoară misiuni de recunoaștere cu aeronave Rivet Joint încă din primele zile ale războiului, însă aceste aeronave produse de Boeing necesită aprobarea americană pentru a zbura.

Ca parte a așa-numitei „coaliții a voluntarilor”, Marea Britanie s-a oferit să trimită avioane de vânătoare Typhoon în vestul Ucrainei și o brigadă de 3.000–5.000 de soldați pentru a antrena armata ucraineană. Franța, Canada și Australia ar putea, de asemenea, să trimită trupe în vestul Ucrainei.

Totuși, Rusia s-a opus desfășurării oricăror trupe occidentale. Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat miercuri că Moscova și Beijingul ar trebui să primească drept de veto asupra sprijinului militar occidental pentru Ucraina și a spus că discuțiile NATO privind garanțiile de securitate reprezintă un „drum” care duce spre o „fundătură”.

Lavrov a afirmat că garanțiile de securitate discutate între Rusia și Ucraina la Istanbul, în 2022, au fost „un exemplu foarte bun” de ceea ce Kremlinul ar aproba.

Conform acelor propuneri, cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU — China, Rusia, Statele Unite, Marea Britanie și Franța — ar fi avut fiecare puterea de a bloca sprijinul militar pentru Ucraina. Un astfel de acord ar permite Kremlinului să împiedice orice încercare de a sprijini Ucraina.

