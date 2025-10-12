Scopul noii proceduri este consolidarea controlului la frontiere și prevenirea șederilor ilegale

Statele membre ale Uniunii Europene au început, de duminică, aplicarea noului sistem automatizat de intrare și ieșire (EES) la granițele externe ale blocului comunitar. Mecanismul presupune înregistrarea electronică a cetățenilor non-UE prin scanarea pașaportului, fotografiere și prelevarea amprentelor digitale, potrivit Reuters.

În România, sistemul funcționează deja în cinci puncte de frontieră, patru terestre și unul aerian și va fi extins treptat în următoarele luni, conform Poliției de Frontieră.

Scopul noii proceduri este consolidarea controlului la frontiere și prevenirea șederilor ilegale. „Sistemul de intrare/ieșire reprezintă coloana vertebrală digitală a noului cadru european comun privind migrația și azilul”, a declarat comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner.

Cetățenii din afara UE vor trebui să-și înregistreze datele biometrice la prima trecere a frontierei spre spațiul Schengen, urmând ca la călătoriile ulterioare verificarea să se facă automat, prin recunoaștere facială. Procesul de implementare va dura aproximativ șase luni, iar până în aprilie 2026 sistemul ar trebui să fie complet operațional, înlocuind definitiv ștampilarea manuală a pașapoartelor.

Pentru britanici, procedura aduce o schimbare majoră. Controalele EES se vor efectua la punctele de plecare din Regatul Unit, precum portul Dover, terminalul Eurotunnel sau stația Eurostar din Londra. Ministrul britanic pentru securitatea frontierelor, Alex Norris, a afirmat că măsura este rezultatul unei „cooperări strânse” cu partenerii europeni, menită să asigure un proces „cât mai fluid” pentru pasageri.

În România, sistemul EES funcționează deja la punctele de trecere Midia (Constanța), Stânca (Botoșani), Naidaș (Caraș-Severin), Sighet (Maramureș) și pe Aeroportul Sibiu. Acesta va fi extins etapizat la toate granițele țării în următoarele 170 de zile.

Potrivit Poliției de Frontieră, sistemul va înregistra automat datele de intrare și ieșire ale cetățenilor non-UE, inclusiv informațiile biometrice, imagine facială și patru amprente digitale și va calcula durata șederii legale în spațiul european. În perioada de tranziție, pașapoartele vor fi în continuare ștampilate manual.

EES se aplică doar călătorilor din afara Uniunii Europene care intenționează să rămână pe teritoriul acesteia pentru perioade scurte, de cel mult 90 de zile, într-un interval de 180. Datele colectate vor fi stocate între trei și cinci ani, în funcție de statutul fiecărui călător, în conformitate cu normele europene privind protecția datelor.

Prin această digitalizare, Uniunea Europeană urmărește modernizarea controalelor la frontieră și crearea unui sistem mai sigur și mai eficient, capabil să prevină abuzurile și să asigure o mai bună gestionare a fluxurilor de migrație.

