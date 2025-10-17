Guvernele din Europa de Est cheltuiesc sume considerabile pentru a-i convinge pe cetățenii plecați la muncă în străinătate să se întoarcă acasă. Deși tendința reîntoarcerii capătă amploare, rezultatele sunt încă limitate, notează Ziarul Financiar.

În Polonia, Ungaria și Bulgaria, autoritățile derulează programe ambițioase menite să inverseze efectele exodului de forță de muncă din ultimele decenii — o consecință directă a migrației masive spre Europa de Vest după aderarea la Uniunea Europeană.

Polonia este văzută ca un caz de succes parțial. După zeci de ani de creștere economică neîntreruptă și un PIB care a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, guvernul de la Varșovia încearcă acum să-i atragă pe polonezii din diaspora să contribuie la transformarea economiei într-un model bazat pe inovație și cunoștințe.

Polonia: „diaspora cunoașterii”, motor al transformării economice

Polonia alocă anual 600 de milioane de zloți (aproximativ 141 de milioane de euro) pentru susținerea diasporei și oferă scutiri de taxe celor care revin în țară. În 2023, 25.000 de persoane au beneficiat de aceste facilități, schema vizând cetățenii care au locuit cel puțin trei ani în străinătate.

Beneficiarii sunt exceptați de la plata impozitului pe venit timp de patru ani, pentru venituri de până la 85.500 de zloți (20.000 de euro) anual. În total, aproape 50.000 de polonezi profită de această măsură introdusă în 2022.

Tendința de reîntoarcere devine tot mai clară: în 2024, numărul celor care s-au înregistrat pentru reședință permanentă în Polonia după o perioadă petrecută în afara țării a crescut cu 30%. Balanța migrației permanente este pozitivă, cu peste 9.300 de persoane revenite.

Ungaria: dobânzi reduse și avantaje pentru familiile tinere

Și guvernul de la Budapesta investește masiv în repatrierea cetățenilor. Programul „Prima Locuință” oferă credite cu dobândă de doar 3% pentru maghiarii care doresc să se întoarcă acasă, iar alte programe – precum CSOK Plus, Otthon Start sau Programul de renovare a locuințelor rurale – sprijină familiile care revin în țară.

Guvernul oferă și scutiri de impozit pentru mamele tinere, pentru angajații sub 25 de ani și iertări de împrumuturi studențești în funcție de nașterea copiilor.

În 2023, aproape 29.000 de maghiari s-au întors acasă, un record istoric. Totuși, emigrația rămâne ridicată: 41.300 de persoane au plecat din Ungaria anul trecut, cel mai mare număr din ultimii 15 ani.

Cu toate acestea, rata generală de emigrare a Ungariei este de doar 5,6%, semnificativ mai mică decât în România (24,1%) sau Bulgaria (18,5%).

Bulgaria: stimulente financiare directe prin programul „Eu aleg Bulgaria”

Cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, Bulgaria, marchează totuși progrese. Din 2020, mai mulți bulgari se întorc acasă decât pleacă, iar în 2023 balanța a fost pozitivă cu 41.580 de persoane.

În septembrie, guvernul de la Sofia a lansat programul „Eu aleg Bulgaria”, care oferă stimulente financiare directe pentru repatriere:

Programul a stârnit interes imediat, înregistrând 420 de cereri chiar în prima zi de la lansare.

Specialiștii spun că fenomenul reîntoarcerii este alimentat nu doar de creșterea economică, ci și de factori sociali și emoționali. Mulți est-europeni aleg să se întoarcă din dorința de a fi aproape de familie sau din motive legate de costul vieții în Vest.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.