Marți, euro a atins 5,0916 lei, apropiindu-se de recordul istoric de 5,1222 lei consemnat pe 8 mai 2025, conform datelor BNR.

Nivelul maxim din mai a fost influențat de evoluțiile politice și economice interne, inclusiv primul tur al alegerilor prezidențiale.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a explicat la momentul respectiv:

“În luna mai am avut o presiune puternică pe piaţa valutară, ieşiri mari de capital, aş spune istoric, unele din cele mai mari. Nu au fost determinate de un singur element, a fost o avalanşă de factori negativi. A început datorită tensiunilor şi discursul public deseori agresiv din campania electorală. Apoi a fost rezultatul alegerilor, dar după a urmat demisia guvernului şi mai ales semnalul de alarmă după ce ministerul de Finanţe nu a reuşit să absoarbă bani din piaţă şi a anunţat acest lucru.”

Euro continuă să crească în 2025

De la începutul anului, moneda europeană a înregistrat o creștere de 2,34%, de la 4,9749 lei la nivelul actual de 5,0916 lei, marcând o tendință ascendentă constantă pe piața valutară românească.

