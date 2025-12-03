Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Municipiului București, a anunțat că renunță la competiția electorală și își declară sprijinul pentru Daniel Băluță.

Decizia vine la scurt timp după retragerea lui Vlad Gheorghe, anunțată marți.

Astfel, în ruma celor două retrageri, lista candidaților scade înaintea alegerilor din 7 decembrie.

Numele rămâne pe buletinul de vot

Deși Teodorovici a făcut public faptul că nu mai dorește să participe la cursa electorală, procedurile electorale nu mai permit modificarea listelor.

Drept urmare, numele său va figura în continuare pe buletinele de vot folosite duminică, șa fel ca și cel al lui Vlad Gheorghe.

