Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține pe Daniel Băluță

PoliticăȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Municipiului București, a anunțat că renunță la competiția electorală și își declară sprijinul pentru Daniel Băluță.

Decizia vine la scurt timp după retragerea lui Vlad Gheorghe, anunțată marți.

Astfel, în ruma celor două retrageri, lista candidaților scade înaintea alegerilor din 7 decembrie.

Numele rămâne pe buletinul de vot

Deși Teodorovici a făcut public faptul că nu mai dorește să participe la cursa electorală, procedurile electorale nu mai permit modificarea listelor.

Drept urmare, numele său va figura în continuare pe buletinele de vot folosite duminică, șa fel ca și cel al lui Vlad Gheorghe.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
