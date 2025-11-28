„Este un circ!” ANAF începe executarea silită împotriva fostului primar Marian Vanghelie pentru 2,7 milioane de euro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedura de executare silită pentru recuperarea sumei de 2,7 milioane de euro, într-un dosar care îl vizează pe fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie.

Marian Vanghelie reacționează

Primele bunuri vizate sunt două apartamente spațioase situate într-una dintre zonele de lux ale Capitalei. De asemenea, ANAF a pus sechestru pe o mașină de lux, dar autoritățile fiscale verifică și alte proprietăți sau bunuri pentru a le valorifica în vederea recuperării datoriei.

Executarea silită se bazează pe o sentință penală definitivă într-un dosar în care Marian Vanghelie a fost acuzat de luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. Procurorii DNA susțin că, între 2006 și 2014, fostul edil ar fi primit mită în valoare de 30 de milioane de euro, reprezentând aproximativ 20% din contractele cu dedicație în Sectorul 5. Inițial, Vanghelie a fost condamnat la 11 ani și 8 luni de închisoare pentru toate aceste infracțiuni.

Ulterior, faptele de corupție s-au prescris, iar judecătorii l-au achitat pentru abuz în serviciu și spălare de bani, stabilind însă plata sumei de 12,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,7 milioane de euro. Prejudiciul estimat inițial de DNA depășea 60 de milioane de euro.

Contactat de Știrile PROTV, Marian Vanghelie a declarat că proprietățile sale nu pot fi executate în acest moment: Nu se poate lua nimic. Este un circ. Mașina nu este proprietatea mea și n-are nicicum să ia mașina. E proprietatea unor firme care nu există pe numele meu. Este pe numele fratelui meu. Apartamentele nu poate să le ia, pentru că procesul penal nu s-a terminat. Pentru că am atacat la Înalta Curte pe cale extraordinară

