Eșec rușinos pentru CSM București în Liga Campionilor! Gloria Bistrița scrie istorie după victoria cu Esbjerg

Campioana României, umilită de ultima clasată din Slovenia, în timp ce Bistrița reușește una dintre cele mai mari performanțe din istoria clubului.

Zi contrastantă pentru handbalul feminin românesc în Liga Campionilor. În timp ce CSM București a pierdut surprinzător la Ljubljana, în fața celor de la Krim, echipă fără punct înaintea acestei etape, Gloria Bistrița a produs una dintre cele mai mari surprize ale competiției, învingând-o pe Esbjerg, semifinalistă în ultimele două sezoane, cu 38-35.

CSM București, înfrângere inexplicabilă cu ultima clasată

După un început decent de sezon european, CSM București a capotat complet în Slovenia. „Tigroaicele”, considerate mari favorite, au pierdut cu 31-27, într-un meci dominat de greșeli individuale și lipsă de inspirație.

Deși adversarele de la Krim Ljubljana aveau patru înfrângeri din patru meciuri, elevele lui Adrian Vasile au părut deconectate de la miza partidei. Jocul lent, pasele imprecise și ratările din poziții clare au permis gazdelor să se desprindă devreme, menținând un avantaj confortabil până la final.

Pentru CSM București, aceasta este a treia înfrângere consecutivă în deplasare. Cu doar două victorii obținute acasă, campioana României a coborât pe locul 6, ultimul care mai asigură calificarea în play-off-ul pentru sferturile de finală.

În ciuda lotului valoros, în care se regăsesc jucătoare precum Crina Pintea, Cristina Neagu (în continuare indisponibilă) sau Grace Zaadi, echipa a arătat din nou probleme de concentrare și de atitudine. Presiunea din jurul antrenorului Adi Vasile crește, în contextul unui sezon european mult sub așteptări.

Gloria Bistrița, victorie uriașă cu Esbjerg!

Dacă CSM București a dezamăgit, Gloria Bistrița a reușit o performanță remarcabilă. În grupa A, echipa antrenată de Pera Florentin a învins acasă pe Team Esbjerg, una dintre cele mai puternice echipe din Europa, cu scorul de 38-35.

Meciul a fost spectaculos de la început până la final, cu un ritm intens și o eficiență ofensivă rar întâlnită în Liga Campionilor. Lorena Ostase a fost MVP-ul partidei, marcând 9 goluri, iar Delgado Pinto și Sonia Seraficeanu au contribuit decisiv, fiecare cu câte 7 reușite.

Cu acest succes, Gloria Bistrița urcă pe locul 3 în grupă, consolidându-și șansele de calificare în fazele eliminatorii. Ardelencele urmează să joace patru meciuri cu adversare din zona inferioară a clasamentului – Buducnost și Dortmund, atât acasă, cât și în deplasare – ceea ce le oferă un calendar favorabil.

Performanța Bistriței vine într-un moment în care puține echipe românești mai reușesc să concureze de la egal la egal cu granzii Europei, demonstrând că proiectul echipei se bazează pe continuitate și disciplină.

