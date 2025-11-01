DNSC avertizează asupra unei noi campanii de fraudă informatică – utilizatorii sunt păcăliți să plătească o „amendă” de 2.500 de lei pentru presupuse activități ilegale pe internet.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi tentative de înșelăciune care circulă online, sub forma unor notificări false în numele DNSC și al Poliției Române.

„În cursul zilei de astăzi, mai mulţi utilizatori au raportat o nouă tentativă de fraudă, propagată prin intermediul afişajelor de tip pop-up pe diverse website-uri, de regulă cu conţinut pentru adulţi. Utilizatorul pare a fi notificat că dispozitivul este blocat datorită navigării repetate pe site-uri cu conţinut ilegal. Sub pretextul acestei false notificări, se solicită plata unei amenzi de 2.500 de RON, către Poliţia Română”, arată DNSC într-o postare pe pagina de Facebook.

Cum funcționează înșelătoria

Atacatorii exploatează teama și rușinea potențialelor victime, care, speriate că ar fi comis o faptă ilegală, pot fi tentate să plătească fără a verifica informația.

După ce utilizatorul primește notificarea falsă, acesta este redirecționat către un portal de plată care afișează logo-ul DNSC și solicită introducerea datelor de card.

„Bineînţeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă”, atrag atenţia experţii DNSC.

Recomandările specialiștilor DNSC

Pentru a evita astfel de capcane, DNSC îi sfătuiește pe utilizatori:

„Verifică întotdeauna autenticitatea unor notificări oficiale din partea autorităţilor, prin canale de comunicare separate.”

„Nu introduce date personale sau bancare pe site-uri suspecte.”

„Autorităţile din România nu transmit amenzi prin intermediul unor notificări sau ferestre de tip pop-up pe site-uri.”

„Fii atent la greşeli gramaticale sau de exprimare care pot indica faptul că este vorba despre o capcană online lansată de atacatori nevorbitori de limba română.”

Ce trebuie făcut dacă ai plătit deja

Dacă utilizatorii au introdus datele cardului sau au efectuat plata, banca trebuie anunțată imediat pentru blocarea instrumentului de plată, iar ulterior trebuie depusă o plângere la Poliție.

De asemenea, DNSC recomandă raportarea incidentelor la numărul 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro, pentru ca alți utilizatori să poată fi avertizați.

„Notifică familia, prietenii şi cunoscuţii despre acest scenariu folosit de atacatori, pentru a-i ajuta să se protejeze în viitor!”, au mai transmis specialiştii DNSC.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.