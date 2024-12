Grupul a formulat o plângere penală colectivă, depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare

Treizeci de persoane, inclusiv doi minori, care au plătit sume între 2.000 și 2.500 de euro pentru vacanțe de Revelion în Zanzibar, organizate de o agenție de turism din Satu Mare, au depus plângeri penale împotriva organizatoarei după ce au aflat, cu doar o zi înainte de plecare, că excursia a fost anulată. Turiștii reclamă că organizatoarea, reprezentantă a agenției Hai Cu Noi, nu le mai răspunde la telefon și că ar fi fost implicată în incidente similare în trecut, scrie news.ro.

Potrivit Timeei Kovacs, una dintre persoanele păgubite și totodată avocata care reprezintă grupul, vacanțele includeau zboruri din Budapesta, cazare, mic dejun și excursii locale. „Pe 26 decembrie, am fost anunțați că excursia se amână, din cauza unor probleme medicale ale organizatoarei. Data plecării a fost mutată pentru 30 decembrie, dar nici atunci nu am primit biletele. În final, ni s-a spus că excursia este anulată, deoarece ne-am agitat prea mult, după care nu am mai reușit să contactăm pe nimeni,” a declarat aceasta.

Grupul a formulat o plângere penală colectivă, depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, unde este înregistrată agenția. Prejudiciul estimat depășește zeci de mii de euro.

Investigațiile preliminare sugerează că organizatoarea ar mai fi fost implicată în incidente similare anul trecut. Deși unii dintre păgubiți au primit banii, în urma altor plângeri penale, mulți nu și-au mai recuperat sumele plătite. În ciuda acuzațiilor, femeia ar continua să promoveze o nouă excursie planificată pentru Valentine’s Day.

Turiștii afectați speră ca autoritățile să ia măsuri rapide, pentru a preveni alte abuzuri similare.

