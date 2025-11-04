Erling Haaland, tot mai aproape de Real Madrid? Starul lui Manchester City ar putea fi înlocuitorul lui Vinicius Jr.

Erling Haaland este din nou în centrul zvonurilor de transfer după ce surse din Spania susțin că atacantul norvegian își dorește o mutare la Real Madrid. Deși a semnat în 2024 o prelungire record de contract până în 2034 cu Manchester City, Haaland ar avea inclusă o clauză de reziliere care ar putea facilita transferul.

Potrivit jurnalistului Jorge Picon, Real Madrid urmărește atent situația norvegianului și îl vede drept opțiunea ideală pentru a-l înlocui pe Vinicius Jr, în cazul în care acesta ar părăsi clubul la finalul sezonului. Brazilianul este curtat intens de Paris Saint-Germain și ar putea pleca pentru o sumă estimată la 200 de milioane de euro, bani care ar deschide drumul spre aducerea lui Haaland pe Santiago Bernabeu, notează goal.com.

Vinicius Jr, la un pas de despărțire de Real Madrid

Tensiunile dintre Vinicius Jr și noul antrenor, Xabi Alonso, au atins cote critice. Conflictul s-a amplificat după reacția furioasă a jucătorului la schimbarea sa în El Clasico, urmată de un incident ulterior în care a executat și ratat un penalty destinat lui Kylian Mbappé, spre nemulțumirea colegilor și staffului.

O serie de articole critice la adresa lui Alonso, apărute în presa spaniolă și atribuite indirect taberei lui Vinicius, au deteriorat și mai mult relația între cele două părți. Surse apropiate clubului susțin că președintele Florentino Perez și-a pierdut răbdarea, fiind dispus să accepte o ofertă importantă pentru brazilian.

Între timp, Erling Haaland continuă să strălucească sub comanda lui Pep Guardiola. Cu 17 goluri în 13 meciuri în toate competițiile în acest sezon, norvegianul și-a menținut statutul de cel mai prolific atacant din Anglia și o piesă centrală în ambițiile europene ale lui Manchester City.

Totuși, Real Madrid a rămas interesată încă din perioada în care Haaland juca la Borussia Dortmund, iar tot mai multe semne arată că acesta ar privi cu deschidere o provocare în La Liga, mai ales în contextul reconfigurării proiectului madrilen.

