Erik ten Hag, demis de Bayer Leverkusen după doar trei meciuri

Startul de sezon a fost dezastruos pentru Erik ten Hag la Bayer Leverkusen. Tehnicianul olandez a fost concediat luni dimineață, la doar trei partide oficiale pe banca campioanei Germaniei, unde fusese numit în luna mai pentru a-l înlocui pe Xabi Alonso, plecat la Real Madrid.

Erik ten Hag, dat afară de Bayer Leverkusen

Decizia a venit după remiza dramatică de sâmbătă, 3-3 cu Werder Bremen, meci în care Leverkusen a încasat două goluri în final, inclusiv unul în minutul 94, deși adversarii evoluau în inferioritate numerică. În celelalte partide, echipa a pierdut acasă, 1-2 cu Hoffenheim, și a bifat o victorie facilă, 4-0, cu modesta Sonnenhof Grossaspach în Cupa Germaniei.

CITEȘTE ȘI – Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza grupelor Conference League 2025/2026

Despărțirea la un moment atât de timpuriu al sezonului este dureroasă, dar am considerat-o necesară, a declarat directorul executiv al clubului, Fernando Carro.

La rândul său, directorul sportiv Simon Rolfes a recunoscut că decizia a fost una dificilă: Ultimele săptămâni au arătat că nu putem construi un proiect de succes în această formulă. Avem însă încredere totală în calitatea lotului nostru.

Erik ten Hag, 55 de ani, venea după o perioadă dificilă la Manchester United, unde fusese demis în octombrie trecut. Ironia sorții face ca el să devină al treilea fost antrenor al „diavolilor roșii” concediat în aceeași săptămână, după Ole Gunnar Solskjær (Besiktas) și José Mourinho (Fenerbahce).

Ten Hag, 55 de ani, venea după o perioadă dificilă la Manchester United, unde fusese demis în octombrie trecut. Ironia sorții face ca el să devină al treilea fost antrenor al „diavolilor roșii” concediat în aceeași săptămână, după Ole Gunnar Solskjær (Besiktas) și José Mourinho (Fenerbahce).

Mandatul său la Leverkusen a fost complicat și de pierderile majore din lot. Campioana Germaniei a vândut jucători de bază precum Florian Wirtz și Jeremie Frimpong (ambii la Liverpool) și Granit Xhaka (Sunderland), iar Jonathan Tah și Lukas Hradecky au încheiat la rândul lor capitolele la club. În schimb, s-au investit 150 de milioane de lire în transferuri, cu accent pe tineri, media de vârstă a achizițiilor fiind de doar 22 de ani.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.