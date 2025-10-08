Erdogan îndeamnă kurzii din Siria să se integreze în noul guvern

De către

Președintele Recep Tayyip Erdogan a îndemnat kurzii din Siria să „își finalizeze integrarea” în noul guvern sirian, după anunțul unui armistițiu cuprinzător, potrivit unui comunicat transmis de biroul său miercuri, notează AFP.

Forțele Democratice Siriene (SDF) trebuie să-și respecte angajamentele. Trebuie să-și finalizeze integrarea cu Siria, a declarat Erdogan jurnaliștilor turci marți seara, la bordul unui avion care se întorcea din Azerbaidjan.

Siria a anunțat un armistițiu cuprinzător cu forțele kurde după o întâlnire de marți între președintele sirian Ahmed al-Sharaa și liderul kurd Mazloum Abdi, ca urmare a confruntărilor mortale din orașul Aleppo.

Autoritățile siriene, care au preluat puterea anul trecut după înlăturarea lui Bashar al-Assad, au respins cererile kurzilor pentru un guvern descentralizat. Această problemă a amplificat tensiunile cu administrația kurdă, care controlează mari zone din nord și nord-est, în timp ce diferențele dintre cele două părți au împiedicat implementarea acordului din 10 martie privind integrarea instituțiilor civile și militare kurde în stat.

Erdogan a subliniat: Integritatea teritorială a Siriei este netransformabilă pentru noi. Nu putem accepta nicio poziție împotriva acestui principiu.

Guvernul său a sprijinit noii conducători ai Siriei conduși de Sharaa.

Între 2016 și 2019, Turcia a lansat trei ofensive în nordul Siriei împotriva luptătorilor kurzi sirieni, care formează coloana vertebrală a SDF, și împotriva grupării Stat Islamic (IS).

