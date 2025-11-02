Compania Construcții Erbașu a finalizat 55% din lucrările la lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, parte a Autostrăzii Transilvania – tronsonul început inițial de americanii de la Bechtel, înainte de rezilierea contractului.

„Gradul fizic de realizare a tronsonului a ajuns la 55%, lucrările sunt în grafic și termenul de finalizare, iulie-august 2026, va fi respectat”, a declarat Cristian Erbașu, la o întâlnire organizată între constructori și reprezentanții Consiliului Concurenței.

Erbașu a precizat că termenul de finalizare ar putea fi prelungit „probabil cu o lună-două”, după ce companiei i se va solicita să execute un nou nod rutier, suplimentar față de proiectul inițial.

„Nu se știe cu exactitate încă unde va fi realizat, probabil aproape de capătul autostrăzii existente”, a adăugat antreprenorul.

Un contract de 180 de milioane de euro

Lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș, cu o lungime de 26,35 kilometri, a fost atribuit Grupului Erbașu la finalul anului 2023, pentru o valoare de aproape 180 de milioane de euro (fără TVA).

Lucrările au început efectiv în ianuarie 2025, fiind finanțate prin Programul Transport 2021–2027.

Este primul contract major de autostradă derulat de compania Construcții Erbașu în România.

Tronsonul „blestemat” al Autostrăzii Transilvania

Tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș are o istorie complicată: este unul dintre segmentele unde Bechtel reușise să construiască parțial, inclusiv un viaduct spectaculos peste apă, înainte ca autoritățile române să rezilieze contractul semnat în 2003.

De-a lungul anilor, lotul a fost supranumit „blestemat”, după trei licitații contestate și chiar un contract semnat și anulat înainte de începerea lucrărilor.