Epidemie de norovirus pe croaziera Royal Caribbean: aproape 100 de persoane s-au îmbolnăvit

Aproape 100 de persoane s-au îmbolnăvit de norovirus pe nava de croazieră Serenade of the Seas a Royal Caribbean, în timp ce aceasta se apropie de portul final din Miami, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Epidemie de norovirus pe croaziera Royal Caribbean

Nava, care a plecat din San Diego pe 19 septembrie într-o croazieră de 13 zile, trebuia să ajungă în Miami joi. Până miercuri, 94 din 1.874 de pasageri și 4 din 883 membri ai echipajului au raportat simptome precum diaree și vărsături, specifice infecției cu norovirus.

În răspuns la focarul de boală, echipajul a intensificat procedurile de curățenie și dezinfectare, a colectat probe biologice de la persoanele bolnave pentru analize și a izolat pasagerii și membrii echipajului afectați, potrivit CDC.

„Sănătatea și siguranța pasagerilor, echipajului și comunităților pe care le vizităm sunt prioritatea noastră principală. Procedurile noastre de curățenie sunt riguroase și depășesc adesea standardele oficiale de sănătate publică”, a transmis Royal Caribbean Group într-un comunicat.

Norovirusul este extrem de contagios, fiind transmis prin obiecte, suprafețe, alimente sau lichide contaminate, dar și prin folosirea comună a ustensilelor sau meselor cu persoane infectate. Simptomele apar de obicei între 12 și 48 de ore de la expunere.

CDC a înregistrat 19 focare de boli gastrointestinale pe nave de croazieră în acest an, dintre care 14 cauzate de norovirus, subliniind cât de rapid se poate răspândi în medii închise sau semi-închise precum navele de croazieră.

