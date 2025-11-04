Endrick pleacă de la Real Madrid! Tânărul brazilian s-a înțeles cu Lyon și va fi împrumutat din iarnă

Atacantul de 19 ani își va continua cariera în Franța, după ce a acceptat propunerea lui Paulo Fonseca.

Viitorul lui Endrick la Real Madrid pare să se fi clarificat. Conform publicației AS, atacantul brazilian de 19 ani și-a dat acordul pentru un împrumut la Olympique Lyon, mutare care se va concretiza imediat după deschiderea ferestrei de transferuri din iarnă.

Fotbalistul sud-american a fost transferat de Real Madrid în 2023, de la Palmeiras, pentru o sumă considerabilă, însă a ajuns pe Santiago Bernabeu abia în vara acestui an, după împlinirea vârstei majoratului.

Sub comanda lui Carlo Ancelotti, Endrick a avut parte de câteva apariții promițătoare, demonstrând calitățile tehnice și instinctul de marcator care l-au consacrat în Brazilia. Totuși, o accidentare suferită în meciul cu Real Sociedad, la finalul sezonului trecut, i-a frânat ascensiunea.

Tânărul atacant a ratat Campionatul Mondial al Cluburilor și întreaga perioadă de pregătire din vară, iar de la revenirea sa, în septembrie, a prins doar 11 minute în tricoul madrilenilor, fiind clar că o plecare temporară este cea mai bună soluție.

Lyon, destinația ideală pentru relansare

În ultimele zile, zvonurile despre interesul lui Olympique Lyon au devenit tot mai consistente. Clubul francez, aflat într-o perioadă de reconstrucție sub conducerea antrenorului Paulo Fonseca, a căutat o soluție ofensivă tânără și explozivă, iar Endrick s-a încadrat perfect în profilul dorit.

Conform sursei citate, Fonseca a avut luni o discuție directă cu brazilianul, care și-a dat acordul pentru împrumut. Mai rămâne doar ca Real Madrid și Lyon să stabilească detaliile finale ale tranzacției, însă ambele părți sunt de acord că mutarea ar fi benefică.

„Tot ce mai trebuie stabilit este durata împrumutului și clauza de revenire, dar în principiu acordul e total. Real Madrid dorește ca Endrick să prindă minute, iar Lyon îi poate oferi exact acest lucru.”, notează AS.

Unul dintre cei mai promițători tineri din lume

Crescut la academia celor de la Palmeiras, Endrick este considerat unul dintre cele mai mari talente ale generației sale. Cu o valoare de piață estimată la 35 de milioane de euro, brazilianul a marcat deja 7 goluri și a oferit o pasă decisivă în cele 38 de partide disputate în tricoul Realului.

Mutarea la Lyon este privită ca un pas strategic, menit să-i ofere continuitate și experiență într-un campionat competitiv, dar mai puțin presant decât cel spaniol.

Lyon, soluția de compromis pentru toate părțile

Deși gruparea franceză traversează o perioadă financiară dificilă, politica de împrumuturi implementată de conducere i-a permis lui Paulo Fonseca să aducă jucători valoroși pe termen scurt, fără costuri mari de transfer.

Pentru Real Madrid, plecarea temporară a lui Endrick nu reprezintă o pierdere, ci o investiție în formarea sa. Clubul speră ca experiența din Ligue 1 să-l ajute pe tânărul atacant să-și recapete ritmul și încrederea după accidentare.

Endrick ar urma să se alăture lotului lui Lyon imediat după 1 ianuarie 2026, când se deschide perioada oficială de transferuri, și ar putea debuta în tricoul noii echipe în primele etape ale anului.

Dacă împrumutul va decurge conform planului, Real Madrid îl va readuce la finalul sezonului, pregătit să concureze pentru un loc în ofensiva madrilenilor, alături de nume precum Vinícius Júnior, Rodrygo și Joselu.

