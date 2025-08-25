Emoții uriașe la New York! Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian debutează marți la US Open

Cele mai bine clasate jucătoare din România intră în competiție în primul tur de la Flushing Meadows.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor păși marți pe teren la US Open 2025, în primul tur al ultimului turneu de Grand Slam al anului. Ambele românce au meciuri dificile, dar vin cu încredere la Flushing Meadows, după un sezon bun pe hard.

Sorana Cîrstea, proaspăt campioană la Cleveland, unde a câștigat fără a pierde set în drumul spre al treilea titlu al carierei, a primit două zile de odihnă din partea organizatorilor. Ea va juca marți noapte, în jurul orei 01:00-01:30 (ora României), pe arena 6, împotriva Solanei Sierra (75 WTA). Duelul va fi ultimul programat pe acel teren, după meciul dintre Francesca Jones și Eva Lys.

În cazul unei victorii, Sorana ar urma să dea piept în turul secund cu Venus Williams sau Karolina Muchova. Cehoaica este considerată favorită în acel meci, dar o reîntâlnire cu Muchova ar fi deosebit de interesantă, având în vedere că la ediția din 2023 a US Open, Cîrstea a fost eliminată de aceasta în sferturi, după ce trecuse de nume grele precum Kalinskaya, Rybakina sau Bencic.

Jaqueline Cristian o întâlnește pe Danielle Collins

Jaqueline Cristian (50 WTA), cea mai bine clasată jucătoare a României, va avea parte de un adversar redutabil în primul tur: americanca Danielle Collins (59 WTA). Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Madrid 2024, când Collins s-a impus în trei seturi.

Meciul dintre Jaqueline și Collins va avea loc pe „Stadium 17”, a patra arenă ca mărime de la Flushing Meadows, fiind a doua confruntare programată acolo. Duelul va începe cel mai probabil în jurul orei 20:30-21:00 (ora României), după partida Marton Fucsovics – Denis Shapovalov.

Dacă Jaqueline va reuși să își ia revanșa, ea ar urma să joace în turul secund cu Ashlyn Krueger sau Sofia Kenin. Într-un posibil tur trei, cea mai probabilă adversară ar fi Amanda Anisimova, finalista de la Wimbledon. Cristian nu a reușit până acum să treacă de primul tur la US Open, fiind eliminată în runda inaugurală în 2022 și 2024, ultima dată de Daria Kasatkina.

Marți intră în scenă și marii favoriți Swiatek și Sinner

Ziua de marți la US Open nu se rezumă doar la meciurile româncelor. Iga Swiatek, cvadruplă campioană la Roland Garros și proaspăt câștigătoare la Wimbledon și Cincinnati, va debuta contra columbiencei Arango, de la ora 18:30 (ora României), pe Arthur Ashe. Pe același teren va urma și Jannik Sinner, unul dintre cei mai în formă jucători ai lumii, care îl va întâlni pe Tomas Kopriva, în jurul orei 20:00-20:30.

În plus, programul zilei include dueluri atractive precum Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard, Alexander Bublik – Marin Cilic sau Gael Monfils – Roman Safiullin, un meci care promite spectacol.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!