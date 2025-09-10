Emoții pentru Guardiola înainte de derby! Omar Marmoush s-a accidentat la națională

LEICESTER, ENGLAND - DECEMBER 29: Pep Guardiola Manager / Head Coach of Manchester City reacts after the Premier League match between Leicester City FC and Manchester City FC at The King Power Stadium on December 29, 2024 in Leicester, England. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Atacantul lui Manchester City are probleme la genunchi și este incert pentru duelul cu United.

Manchester City ar putea primi o lovitură importantă chiar înaintea derby-ului cu rivala Manchester United. Omar Marmoush, atacantul egiptean în vârstă de 26 de ani, s-a accidentat în timpul meciului dintre Burkina Faso și Egipt (0-0), disputat în preliminariile Cupei Mondiale.

Fotbalistul a părăsit terenul în minutul 9, după ce a încercat inițial să continue partida în ciuda durerilor apărute încă din minutul 4. Federația Egipteană de Fotbal a confirmat printr-un mesaj pe rețelele sociale că jucătorul a suferit „o leziune la ligamentele genunchiului”, publicând și o fotografie cu acesta sprijinit de staff-ul medical.

Marmoush, incert pentru marele meci de duminică

Accidentarea îl pune sub semnul întrebării pentru derby-ul Manchester, programat duminică, 14 septembrie, de la ora 18:30. Atacantul urmează să fie evaluat în detaliu de medicii lui City la revenirea în Anglia.

Marmoush se afla într-un moment important al carierei sale la club. Transferat în ianuarie de la Eintracht Frankfurt pentru 75 de milioane de euro, el a început ultimele două partide ale „cetățenilor” ca titular, chiar dacă echipa a suferit înfrângeri cu Tottenham (0-2) și Brighton (1-2). În debutul său, intrase ca rezervă și contribuise la victoria cu 4-0 împotriva lui Wolverhampton.

De remarcat că, doar cu câteva zile înainte de accidentare, Marmoush marcase pentru naționala Egiptului în victoria cu 2-0 împotriva Etiopiei, confirmând forma bună pe care o traversa.

În prezent, Pep Guardiola și staff-ul medical al lui Manchester City așteaptă rezultatele testelor pentru a decide dacă atacantul va putea fi inclus în lotul pentru derby-ul de pe Etihad.

