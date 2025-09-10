Emoții pentru Guardiola înainte de derby! Omar Marmoush s-a accidentat la națională

Atacantul lui Manchester City are probleme la genunchi și este incert pentru duelul cu United.

Manchester City ar putea primi o lovitură importantă chiar înaintea derby-ului cu rivala Manchester United. Omar Marmoush, atacantul egiptean în vârstă de 26 de ani, s-a accidentat în timpul meciului dintre Burkina Faso și Egipt (0-0), disputat în preliminariile Cupei Mondiale.

Fotbalistul a părăsit terenul în minutul 9, după ce a încercat inițial să continue partida în ciuda durerilor apărute încă din minutul 4. Federația Egipteană de Fotbal a confirmat printr-un mesaj pe rețelele sociale că jucătorul a suferit „o leziune la ligamentele genunchiului”, publicând și o fotografie cu acesta sprijinit de staff-ul medical.

Marmoush, incert pentru marele meci de duminică

Accidentarea îl pune sub semnul întrebării pentru derby-ul Manchester, programat duminică, 14 septembrie, de la ora 18:30. Atacantul urmează să fie evaluat în detaliu de medicii lui City la revenirea în Anglia.

Marmoush se afla într-un moment important al carierei sale la club. Transferat în ianuarie de la Eintracht Frankfurt pentru 75 de milioane de euro, el a început ultimele două partide ale „cetățenilor” ca titular, chiar dacă echipa a suferit înfrângeri cu Tottenham (0-2) și Brighton (1-2). În debutul său, intrase ca rezervă și contribuise la victoria cu 4-0 împotriva lui Wolverhampton.

De remarcat că, doar cu câteva zile înainte de accidentare, Marmoush marcase pentru naționala Egiptului în victoria cu 2-0 împotriva Etiopiei, confirmând forma bună pe care o traversa.

În prezent, Pep Guardiola și staff-ul medical al lui Manchester City așteaptă rezultatele testelor pentru a decide dacă atacantul va putea fi inclus în lotul pentru derby-ul de pe Etihad.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!