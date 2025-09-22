Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște oficial statul Palestina, așa cum a spus încă din iulie, subliniind necesitatea relansării procesului de pace și a soluției cu două state, potrivit CNN.

Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va recunoaște oficial statul Palestina, așa cum a spus încă din iulie, subliniind necesitatea relansării procesului de pace și a soluției cu două state.

„Fidel angajamentului istoric al ţării mele în Orientul Apropiat (…) Franţa recunoaşte astăzi statul Palestina”, a declarat Emmanuel Macron, luni seară, la Adunarea Generală a ONU, în aplauzele numeroşilor diplomaţi, dar în absenţa unui reprezentant al Israelului, relatează News.ro.

„Franţa nu a dezamăgit niciodată Israelul atunci când securitatea acestuia a fost în joc. Recunoaşterea acestui stat palestinian este o înfrângere pentru Hamas, la fel ca şi pentru antisemiti (şi antisionisti)”, a adăugat el. „Această recunoaştere deschide calea către negocieri utile (…) Ea poartă ambiţia de a rupe cercul vicios al violenţei”.

Macron promite ambasadă în Palestina imediat după eliberarea ostaticilor

El a făcut apel la eliberarea celor 48 de ostatici şi la încetarea operaţiunilor din Gaza. „Fac apel la Israel să nu mai facă nimic” care să împiedice negocierile, a mai declarat el.

Macron pledează, de asemenea, pentru o administraţie palestiniană care să aibă „monopolul asupra securităţii în Gaza”. „În acest context, voi putea înfiinţa o ambasadă în Palestina imediat ce cei 48 de ostatici (israelieni) vor fi eliberaţi”, a adăugat Emmanuel Macron. „Datorită acestei abordări vom obţine un stat palestinian suveran şi demilitarizat. Aştept, de asemenea, ca partenerii noştri arabi şi musulmani să îşi respecte angajamentul de a recunoaşte statul Israel şi de a avea relaţii normale cu acesta.”

„A sosit momentul să recunoaştem un stat palestinian prieten şi vecin şi să alungăm de pe aceste pământuri faţa urâtă a terorismului”, a mai spus el.

„Suntem aici pentru că a sosit momentul. A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici, să oprim masacrele” din Gaza. „A sosit timpul păcii, pentru că suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea”.

„Promisiunea unui stat arab rămâne, până în prezent, neîndeplinită. De atunci, a fost un drum lung, presărat cu speranţă şi disperare. Iar noi am mers alături de ei, fiecare dintre noi cu propria istorie şi sensibilitate. Avem responsabilitatea colectivă de a nu fi reuşit să aducem o pace justă şi durabilă. Aceasta este realitatea care ni s-a impus pe 7 octombrie 2023”, ziua atacului terorist al Hamas în Israel, a continuat el.

„Condamnăm acest atac (…) ne exprimăm compasiunea faţă de israelieni şi cerem eliberarea ostaticilor”, a mai spus el. „Noi, francezii, cunoaştem durerea terorismului, purtăm în inimă mărturia de solidaritate a zeci de lideri străini, printre care prim-ministrul israelian şi preşedintele Autorităţii Palestiniene”, după 7 ianuarie 2015.

„În acest moment, Israelul îşi extinde în continuare operaţiunile în Gaza, dar sunt vieţile a sute de mii de oameni care sunt strămutate şi care continuă să fie distruse”, a continuat el. „Nimic nu mai justifică războiul din Gaza”, a subliniat el, deoarece trebuie „salvate toate vieţile”. „De la 7 octombrie, negarea vieţii celuilalt prevalează. (Însă) o viaţă valorează cât o viaţă”.

Macron și soluția pentru a rupe ciclul războiului şi al distrugerii

Preşedintele Franței a menţionat apoi întâlnirile sale cu victime israeliene şi palestiniene. „Trebuie să îi protejăm pe unii şi pe ceilalţi. Există o soluţie pentru a rupe ciclul războiului şi al distrugerii”.

El a făcut apoi un apel la „recunoaşterea umanităţii celuilalt”.

Prima mare putere occidentală care a anunțat recunoașterea Palestinei



Franța este prima mare putere occidentală care va recunoaște oficial statul palestinian. În iulie Emmanuel Macron a anunțat că Parisul va face acest pas în luna septembrie, în cadrul Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Regatul Unit, Australia și Canada au anunțat oficial, duminică, recunoașterea statului Palestina.

De asemenea, Belgia și Malta – care plănuiesc recunoașterea Palestinei în următoarele zile. Dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, doar Statele Unite se mai opun acestei decizii.

Palestina – un stat „care există și nu există”



Palestina este recunoscută de aproximativ 75% dintre statele membre ONU (inclusiv România) și deține statutul de „stat observator permanent” în cadrul organizației.

Are misiuni diplomatice și participă la competiții sportive internaționale, inclusiv la Jocurile Olimpice.

Cu toate acestea, nu are granițe recunoscute internațional, nici capitală oficială și nu deține control deplin asupra propriului teritoriu.

Autoritatea Palestiniană, formată în urma acordurilor de pace din anii ’90, are o influență limitată în Cisiordania, în timp ce Fâșia Gaza este devastată de război și controlată militar de Israel.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!