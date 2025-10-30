Președintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri o ‘agendă mult mai puternică de protecție și reglementare în Europa’ în fața ingerințelor străine prin intermediul rețelelor de socializare și a derivelor în materie de informații pe aceste platforme, transmite AFP, potrivit Bloomberg.

‘Prostia noastră în asta constă. Ele sunt platforme care sunt făcute pentru a vinde publicitate individualizată’, a spus Macron în fața Forumului pentru Pace de la Paris, o serie de dezbateri consacrate guvernanței globale.

‘Dar, mai presus de toate, ele sunt conduse printr-un proces care este de a crea excitația maximă, care va genera maximum de trafic pentru a le maximiza paginile de publicitate și, deci, întreaga ordine meritocratică care fundamenta democrațiile noastre – un raport cu argumentarea, adevărul – este complet suspendată’, a estimat el.

Prin urmare, ‘trebuie să recâștigăm controlul vieții noastre democratice și informaționale prin reglementare’, a insistat Macron.

Rușii cumpără masiv conturi false

‘Pe rețelele de socializare, dacă nu dai imediat peste conținut de extremă dreapta, este pentru că ești prost organizat’, a spus el.

Astăzi, ‘cei mai mari cumpărători de conturi false sunt rușii (…) pentru a destabiliza democrațiile europene’, a mai afirmat el, vorbind despre ‘o interferență pe steroizi’.

În acest context, a afirmat Macron, ‘vom aduce o agendă mult mai puternică de protecție și de reglementare în Europa’.

Însă această agendă este compatibilă cu ‘inovația’, cu ‘actori de interes public‘ care oferă ‘infrastructuri libere’, a adăugat el.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!