Emma Heming Willis dezvăluie că rolul din „Die Hard” a ascuns primele semne de demență ale lui Bruce Willis

Emma Heming Willis, soția actorului Bruce Willis, a împărtășit detalii emoționante despre experiența sa de îngrijitoare în cartea sa recentă, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path. Aceasta povestește cum a realizat că ceva nu era în regulă cu Willis, inițial atribuind schimbările la pierderea auzului cauzată de filmările pentru primul Die Hard.

Când Bruce filma primul Die Hard, trăgea cu pistolul de mai multe ori de sub o masă, fără a purta protecție auditivă. Asta i-a afectat foarte mult auzul, a explicat Heming Willis pentru Fox News Digital.

La început, ea a crezut că problemele de comunicare din relația lor se datorau doar pierderii auzului și nu unei afecțiuni mai grave.

În carte, Emma Heming Willis povestește că Bruce Willis și-a pierdut o parte semnificativă a auzului într-o ureche după filmările din 1988. Inițial, acest lucru nu a reprezentat o problemă majoră, mai ales că cei doi au început relația înainte de căsătoria lor din 2009.

Însă, pe măsură ce timpul a trecut, soția actorului a observat schimbări îngrijorătoare în comportamentul lui. La cinele în familie, Bruce părea să „se retragă”, lăsându-și fiicele să vorbească nestingherit. Emma a crezut inițial că acest comportament era legat tot de pierderea auzului.

„Nu era omul pe care îl cunoșteam. Bruce iubea să petreacă timp cu fiicele sale și adesea se grăbea să ajungă acasă la ele”, scrie Heming Willis. Alte semne, precum dificultățile de concentrare și retragerea socială, au început să devină evidente, confirmând că era vorba de altceva decât pierderea auzului.

Cartea Emmei Heming Willis oferă nu doar o perspectivă intimă asupra experienței de îngrijitoare a unui membru al familiei afectat de demență frontotemporală (FTD), ci și un ghid pentru cei care se află la începutul unui astfel de drum dificil.

„Bruce a avut un bâlbâit sever în copilărie, iar această experiență m-a făcut să fiu și mai atentă la semnele subtile ale bolii”, a mărturisit soția actorului.

Cartea reprezintă o mărturie puternică despre provocările, dar și despre lecțiile aduse de îngrijirea unei persoane dragi, oferind speranță și ghidaj pentru alte familii aflate în situații similare.

