Emirates comandă 65 de avioane Boeing 777X într-o tranzacție de 38 de miliarde de dolari

Emirates a comandat luni 65 de avioane Boeing 777X într-o tranzacție în valoare de 38 de miliarde de dolari, oferind un vot de încredere producătorului american chiar în prima zi a Dubai Airshow, scrie AFP.

Livrările mult întârziate ale aeronavelor sunt așteptate să înceapă începând cu al doilea trimestru al anului 2027, conform acordului, care include și 130 de motoare GE9X de la General Electric.

Emirates, deja cel mai mare client al modelului Boeing 777, are acum în comandă 270 de 777X, 10 cargo 777 și 35 de Boeing 787.

Este un angajament pe termen lung care susține sute de mii de locuri de muncă de înaltă valoare în producție, a declarat Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, președintele și CEO al Emirates Group, într-o conferință de presă.

Emirates, deținut integral de guvernul din Dubai, este cea mai profitabilă companie aeriană din lume, raportând recent un profit de 2,9 miliarde de dolari în prima jumătate a anului.

Cu 315 avioane Boeing cu fuselaj lat, destinate zborurilor lung-curier, aflate în comandă, compania și-a exprimat anterior frustrările față de întârzierile repetate la livrarea modelului 777X.

Unii ar putea avea dubii cu privire la volumul uriaș de comenzi al Emirates. Dar vă asigur că fiecare aeronava comandată a fost luată în calcul cu atenție în planurile de creștere ale Emirates, a adăugat Sheikh Ahmed.

Pe lângă întârzieri, Boeing se confruntă cu probleme legate de siguranță și procese, după o serie de incidente, inclusiv dezastrul Air India din iunie, soldat cu 260 de victime.

Întârzierile la livrări au obligat Emirates să modernizeze mare parte din flota existentă, inclusiv Airbus A380, care nu mai este produs.

Ultima comandă include și opțiunea de a trece la versiuni mai mari ale 777X, care sunt încă în dezvoltare.

