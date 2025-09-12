Emiratele Arabe Unite solicită convocarea ambasadorului Israelului pentru a condamna „atacul laș” din Qatar

De către

Emiratele Arabe Unite au anunțat vineri că l-au convocat pe adjunctul ambasadorului Israelului la Abu Dhabi, într-o reprimandă oficială legată de atacul țintit asupra liderilor Hamas din Qatar, vecinul din Golf.

Emiratele Arabe Unite condamnă atacul din Qatar

UAE, alături de Bahrain, a fost prima țară din Golf care a normalizat relațiile cu Israelul în 2020 și a criticat frecvent acțiunile militare ale Tel Avivului în Gaza. Autoritățile au condamnat ferm lovitura mortală de marți din Qatar.

Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministru de stat pentru Cooperare Internațională, l-a convocat pe adjunctul șefului misiunii israeliene în Emiratele Arabe Unite, David Ohad Horsandi, a declarat ministerul de externe într-un comunicat.

Întâlnirea a fost folosită pentru a „condamna ferm și a denunța atacul israelian flagrant și laș care a vizat statul Qatar, precum și declarațiile ostile făcute de premierul israelian Benjamin Netanyahu”, se mai arată în comunicat.

Orice agresiune împotriva unui stat membru al Consiliului de Cooperare al Golfului reprezintă un atac asupra cadrului colectiv de securitate din Golf, a adăugat ministerul.

