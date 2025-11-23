Emiratele Arabe Unite pompează un miliard de dolari în extinderea inteligenței artificiale în Africa

Dana Macsim
Abu Dhabi continuă să-și consolideze poziția pe piața globală a tehnologiei, investind în rețele masive de centre de date dezvoltate cu sprijin american

Emiratele Arabe Unite au anunțat lansarea unei investiții majore de un miliard de dolari, destinată dezvoltării infrastructurii de inteligență artificială pe continentul african, o inițiativă menită să impulsioneze creșterea economică și să modernizeze servicii esențiale precum educația, sănătatea și agricultura. Declarația a fost făcută de ministrul de stat Saeed Bin Mubarak Al Hajeri, în cadrul summitului G20 desfășurat la Johannesburg, notează Reuters.

Programul, denumit „AI for Development”, are ca obiectiv integrarea tehnologiilor avansate în sectoarele-cheie ale statelor africane, dar și sprijinirea eforturilor lor de adaptare la schimbările climatice. Oficialul EAU a subliniat că inteligența artificială reprezintă, în viziunea Emiratelor, un element central al viitorului umanității și o prioritate strategică pentru dezvoltare globală.

Emiratele rămân un partener economic solid pentru Africa, cu un volum al schimburilor comerciale de 107 miliarde de dolari în 2024, cu 28% mai mare, decât în anul anterior. În aceeași perioadă, investițiile cumulate ale EAU pe continent au depășit 118 miliarde de dolari.

În paralel, Abu Dhabi continuă să își consolideze poziția pe piața globală a tehnologiei, investind în rețele masive de centre de date dezvoltate cu sprijin american. Deși nu fac parte din G20, Emiratele au fost invitate la reuniune de președintele sud-african Cyril Ramaphosa, în contextul primei găzduiri africane a acestui summit.

