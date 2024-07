Într-un interviu acordat, Ema Karter a povestit că s-a bucurat să fie prezentă în public la concertul lui Lil Pump, dar și în culise, unde celebrul artist i-a făcut o invitație neașteptată.

În urma acestei invitații, Ema Karter se pregătește intens pentru călătoria sa în Miami în câteva zile.

Artista a subliniat că este recunoscătoare pentru oportunitatea de a merge într-un loc atât de special alături de un prieten de lungă durată și coleg de breaslă.

Ne știm de ceva timp, de câteva luni. Nu de pe Instagram ne știm, din altă parte (…) Important e că ne cunoaștem și ne înțelegem foarte bine și el m-a invitat. Mi-a spus că o să vină la Beach, Please! și dacă pot să vin să stau cu el în backstage (…) A venit foarte agitat pentru că era întârziat și panicat că nu are nicio haină, i-am arătat ce haine i-am adus și i-am spus că am purtat astăzi hainele alea și spune că nu e nimic, că e mai bine,

a spus Ema Karter, la Xtra Night Show.