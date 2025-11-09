Deși este primul om din lume a cărui avere a depășit pragul de jumătate de trilion de dolari, Elon Musk susține că duce o viață surprinzător de modestă

Potrivit BBC, șeful Tesla locuiește într-o casă prefabricată din Texas, evaluată la aproximativ 50.000 de dolari, o alegere care contrastează puternic cu imaginea clasică a miliardarului.

Fosta sa parteneră, artista Grimes, a povestit că Musk refuză adesea cheltuielile considerate firești, inclusiv cumpărarea unei saltele noi. „Nu trăiește ca un miliardar. Uneori trăiește sub pragul sărăciei”, spunea ea într-un interviu pentru Vanity Fair.

Cu toate acestea, fondatorul Tesla și SpaceX nu s-a despărțit complet de gusturile excentrice. Deține o colecție impresionantă de mașini rare, de la un Ford Model T și un McLaren F1, până la un Lotus Esprit transformat în submarin, folosit în filmul The Spy Who Loved Me. De asemenea, are mai multe avioane private, iar cea mai notabilă „cheltuială” rămâne achiziția platformei Twitter, în 2022, pentru 44 de miliarde de dolari.

Până acum câțiva ani, Musk avea un portofoliu imobiliar spectaculos, cu șapte vile în cartierul Bel-Air din Los Angeles, evaluate la peste 100 de milioane de dolari. În 2020, a anunțat însă că își va vinde „aproape toate bunurile fizice”, susținând că proprietățile „te țin pe loc”. Una dintre case, deținută cândva de actorul Gene Wilder, a fost vândută nepotului acestuia, cu condiția să nu fie modificată.

După vânzarea proprietăților, Musk a mărturisit că își petrece nopțile în camerele de oaspeți ale prietenilor. „Nu am o casă principală. Când ajung în zona Golfului, dorm pe rând la prieteni”, declara el în 2022. Larry Page, cofondatorul Google, spunea despre el încă din 2015, că este „aproape fără casă”.

Astăzi, miliardarul care vrea să colonizeze Marte trăiește într-o locuință simplă, la câțiva pași de baza SpaceX din Starbase, Texas, o alegere care pare să spună mai multe despre misiunea sa, decât despre conturile sale bancare.

