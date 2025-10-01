De către

Elon Musk a confirmat marți că startup-ul său de inteligență artificială, xAI, lucrează la „Grokipedia”, o platformă online menită să concureze Wikipedia.

Potrivit miliardarului Elon Musk, noul serviciu va fi „o îmbunătăţire semnificativă” faţă de actuala enciclopedie online, bazată pe contribuțiile voluntarilor, relatează DPA.

De-a lungul timpului, Musk a acuzat Wikipedia de partizanat politic, susținând că articolele publicate reflectă „în mare parte opinii de stânga”.

Între timp, antreprenorul și-a apropiat discursul de pozițiile conservatoare, aliniindu-se frecvent cu partidele de dreapta.

Sprijin și controverse

Anunțul vine la scurt timp după ce David Sacks, apropiat al lui Musk și numit recent de președintele Donald Trump comisar pentru inteligență artificială, a criticat folosirea conținutului Wikipedia pentru antrenarea softurilor AI.

Numele „Grokipedia” provine de la chatbotul Grok al companiei xAI, pe care Musk îl descrie drept „un căutător maximal al adevărului”.

Totuși, Grok a intrat în atenția publică în ultimele luni după ce a generat comentarii antisemite, incidente puse de companie pe seama unor erori de programare.

