Elon Musk, CEO-ul Tesla, a declarat în cadrul podcastului realizat de Joe Rogan că intenționează să prezinte noua versiune a modelului Roadster înainte de sfârșitul anului 2025, după aproape opt ani de la prima sa promovare.

Modelul Roadster, bazat pe primul vehicul electric al Tesla din 2008, a fost prezentat pentru prima dată în 2017, însă nu a ajuns niciodată în producție. Noul prototip promite să ducă performanța și inovația la un alt nivel, potrivit declarațiilor fondatorului companiei.

În discuția cu Joe Rogan, Musk a evitat să ofere detalii concrete despre specificațiile tehnice sau designul viitorului model, dar a alimentat entuziasmul fanilor Tesla printr-o declarație enigmatică:

„Nu pot face dezvăluirea înainte de dezvăluire.”

Elon Musk a adăugat însă că noul Roadster „are şansa de a fi cel mai memorabil produs lansat vreodată”, sugerând că prezentarea ar putea marca un moment definitoriu în istoria companiei.

Anunțul lui Musk vine la o zi după ce Sam Altman, CEO-ul OpenAI și fost prieten apropiat al acestuia, a dezvăluit pe platforma X că a încercat să anuleze rezervarea făcută în 2018 pentru modelul Roadster și să își recupereze avansul.

„Eram foarte entuziasmat de maşină! Şi înţeleg întârzierile. Dar 7,5 ani mi se pare o perioadă lungă de aşteptare”, a scris Altman, după ce a arătat că solicitarea sa către Tesla a fost respinsă.

Cei doi antreprenori se află acum într-un conflict juridic deschis, iar Musk conduce propria companie de inteligență artificială, xAI, un concurent direct al OpenAI.

Dezbaterea privind întârzierea Roadster a fost reaprinsă și de Marques Brownlee, popular creator de conținut în domeniul tehnologiei, care a povestit recent dificultățile întâmpinate la anularea propriei rezervări pentru model.

Model exclusivist și context tensionat la Tesla

Noul Tesla Roadster este gândit ca un vehicul de lux, cu producție limitată, destinat să concureze cu modele precum BYD YangWang U9 Xtreme, considerat în prezent cea mai rapidă mașină de serie din lume.

Anunțul lui Musk vine în contextul în care acționarii Tesla urmează să voteze un pachet salarial uriaș pentru CEO, care ar putea ajunge la aproape un trilion de dolari în acțiuni, în funcție de atingerea anumitor obiective financiare și de piață.

