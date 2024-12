Elisabeta Lipă, după moartea lui Helmut Duckadam: „Va juca fotbal de acum înainte lângă Dumnezeu”

Ce se mai poate spune acum? Îmi e greu să vorbesc… (n.r. – plânge). Am atâtea amintiri frumoase cu Helmut… Noi am fost făcuţi în acelaşi timp ambasadori ai turismului românesc şi am avut multe activităţi comune. Îmi amintesc de blândeţea lui, de vorba lui bună… eu când am auzit că Helmut Duckadam a murit am zis că e o glumă. Din păcate, Helmut va juca de acum înainte fotbal lângă Dumnezeu. Sper să îl aibă în grijă, pentru că Helmut a suferit mult. Sportul de performanţă e frumos la televizor, dar în spate numai cei care îl practică ştiu ce urme lasă. Şi trebuie să avem grijă de noi, a spus Elisabeta Lipă.