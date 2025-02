Decizia guvernului de a elimina facilitățile fiscale pentru angajații din IT&C, construcții, agricultură și industria alimentară, luată la sfârșitul anului 2024, stârnește îngrijorări în rândul companiilor din tehnologie.

Jucători importanți din IT&C, construcții, agricultură și industria alimentară avertizează că măsura va duce la pierderi de competitivitate, creșterea costurilor și o posibilă încetinire sau chiar oprire a investițiilor, notează Ziarul Financiar.

Unele firme au anunțat că vor prelua integral costurile suplimentare pentru a compensa eliminarea facilităților, în timp ce altele avertizează asupra riscului ca România să devină mai puțin atractivă pentru investițiile în tehnologie.

Avertismentul specialiștilor: riscul migrației forței de muncă

Ștefan Baciu, regional director SAS South East Europe, atrage atenția asupra consecințelor pe termen lung ale acestei decizii:

„Decizia de eliminare a facilităților fiscale pentru industria IT are un impact negativ semnificativ. Industria IT contribuie considerabil la bugetul statului, iar specialiștii IT, având o mare flexibilitate în alegerea locației de lucru, ar putea migra în alte țări. Această decizie riscă să afecteze negativ competitivitatea României.

Totodată, impactul este unul negativ și pentru companiile de IT, opțiunile fiind de a cheltui un buget suplimentar pentru a proteja angajații de aceste modificări sau de a decide să nu le acopere această scădere a veniturilor, caz în care vor avea un număr mare de angajați nemulțumiți”, a declarat Baciu pentru Ziarul Financiar.

Soluții și adaptare la noile condiții fiscale

În fața acestor schimbări, companiile de tehnologie analizează noi strategii pentru a rămâne competitive. Printre opțiuni se numără:

Preluarea parțială sau totală a costurilor suplimentare pentru a evita pierderea angajaților.

Adaptarea modelelor de afaceri pentru a optimiza cheltuielile.

Explorarea oportunităților externe, având în vedere mobilitatea crescută a specialiștilor IT.

