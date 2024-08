Elena Udrea intervine în scandalul Jocurilor Olimpice. Fostul ministru al sportului susține că cei care spun acum că este nevoie de investiții în infrastructură, în urmă cu 10 ani o criticau pentru proiectele demarate, transmite Realitatea Plus.

Elena Udrea a transmis din spatele gratiilor mesajul că: bazinele de înot erau pentru ei o cheltuială inutilă, fără sens, o risipă, un moft a lui Udrea care finanțează ”tichii de mărgăritar”. Acum se plâng că nu face nimic clasa politică pentru înotul românesc! Uite că am făcut și inaugurat eu bazine de înot: la Brăila – de unde era Camelia Potec; la Târgu Mureș, la Brașov, la Câmpina, la Dinamo, la Steaua și altele, peste 20 de bazine la acel moment în toată țara. Și la ce mi-a folosit, ca să zic așa?! Ba mai mult, pentru că am organizat cel mai mare eveniment sportiv făcut vreodată la București în 2011 – Gala Internațională de Box – în care Lucian Bute a devenit campion mondial, am primit de la Kovesi – Coldea –Dumbravă 6 ani de pușcărie, a scris Udrea.

„Unii dintre cei care acuză azi, lipsa condițiilor potrivite pentru pregătirea sportivilor români, în special a bazinelor de înot în contextul câștigării a celor 2 medalii la Olimpiadă de către David Popovici, sunt chiar aceeași care ma criticau zilnic pentru proiectele pe care le-am finanțat ca Ministru între 2009-2012: bazine de înnot, săli de sport, săli polivalente, patinoare, pârtii de schi.

Udrea spune că a inaugurat peste 20 de bazine de înot în vremea mandatului ei de ministru

Atunci, bazinele de înot erau pentru ei o cheltuială inutilă, fără sens, o risipă, un moft a lui Udrea care finanțează ”tichii de mărgăritar”. Acum se plâng că nu face nimic clasa politică pentru înotul românesc ! Uite că am făcut si inaugurat eu bazine de înot: la Brăila – de unde era Camelia Potec; la Târgu Mureș, la Brașov, la Câmpina, la Dinamo, la Steaua și altele, peste 20 de bazine la acel moment în toată țara. Și la ce mi-a folosit, ca să zic așa ?!

Ba mai mult, pentru că am organizat cel mai mare eveniment sportiv făcut vreodată la București în 2011 – Gala Internațională de Box – în care Lucian Bute a devenit campion mondial, am primit de la Kovesi – Coldea –Dumbravă 6 ani de pușcărie căci, așa cum spune Kovesi în Rechizitoriul DNA am obținut în această gală ceva ce înseamnă pentru un om politic mai mult decât un câștig material, ”Am primit aplauze!”, a fost postarea de pe Facebook a Elenei Udrea.

Udrea și Băsescu scapă de închisoare! Faptele s-au prescris

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis! Elena Udrea și Traian Băsescu scapă de închisoare! Este vorba despre dosarul în care fostul ministru a primit la instanţa de fond o condamnare de 8 ani închisoare pentru instigare la luare de mită şi spălare a banilor în legătură cu finanţarea campaniei electorale a lui Traian Băsescu la alegerile prezidenţiale din 2009, transmite Agerpres.

Magistraţii au pus în aplicare deciziile Curţii Constituţionale privind prescrierea faptelor, fiind anulată astfel condamnarea de 8 ani aplicată de Curtea de Apel Bucureşti.

În acelaşi dosar, Instanţa supremă a dispus încetarea procesului penal şi în cazul Ioanei Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, fiindu-i anulată o pedeapsă de 5 ani închisoare primită la Curtea de Apel Bucureşti pentru instigare la delapidare şi spălarea banilor.

