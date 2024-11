Elena Lasconi, reprezentanta USR în cursa pentru alegerile prezidențiale, și-a exprimat votul la Colegiul Tehnic din București.

După ieșirea de la urne, Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale a declarat: „Am votat cu încrederea că azi nimeni nu își va face bagajul să plece în altă țară (…) Am votat cu încrederea că 1.116 români nu au murit degeaba la Revoluția din 1989 și că putem continua ce am început atunci. Am votat cu încrederea că vom avea o Românie pentru toți, nu doar pentru unii.”

Întrebată despre emoțiile din ziua alegerilor, Lasconi a recunoscut că tensiunea este mare:

„Da, încă nu tremur foarte tare. Dar de ieri a fost aşa o presiune pe mine. Toată lumea îmi scria câte emoţii are, dar nu se gândeau deloc la emoţiile mele. Simt că astăzi putem să facem o schimbare majoră pentru România. Iubesc ţara asta şi continui să lupt pentru ea.” Pentru a înveseli atmosfera din secția de votare, candidata a adus membrilor comisiei „cafea, ceai şi prăjituri fără blat.”

Românii votează azi pentru președinție iar cei din Capitală la referendumul din București

Duminică, 24 noiembrie 2024, românii participă la primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat simultan cu referendumul organizat în Capitală de primarul general Nicușor Dan. Referendumul cuprinde trei întrebări considerate esențiale pentru administrarea Bucureștiului.

Potrivit calendarului electoral, procesul votării se va desfășura în fiecare dintre următoarele trei weekenduri.

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, vor avea loc alegerile parlamentare. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale este programat pentru 8 decembrie, marcând astfel finalul unui an electoral intens. Datele privind prezența la vot pot fi urmărite în timp real.