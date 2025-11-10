Oficialul a subliniat că neîncasarea acestor sume ar putea bloca accesul companiei la credite destinate cofinanțării proiectelor de modernizare a centralelor termice

Situația financiară a Electrocentrale București (ELCEN) se degradează accelerat, în condițiile în care compania are de recuperat aproape 1,4 miliarde de lei de la Termoenergetica, furnizorul de apă caldă și căldură al Capitalei. Datoria crește cu circa 50 de milioane de lei în fiecare săptămână, a avertizat Adrian Tudora, directorul general adjunct al ELCEN, la conferința „Provocările iernii 2025–2026 pentru sistemul energetic național”, scrie Agerpres.

„Dincolo de dificultățile tehnice, problema de fond rămâne cea financiară, decalajul dintre facturare și încasare pune presiune pe fluxul de numerar și riscă să afecteze stabilitatea operațională. În timp ce ELCEN plătește regulat gazul contractat, Termoenergetica achită abia factura lunii decembrie 2024”, a explicat Tudora.

Oficialul a subliniat că neîncasarea acestor sume ar putea bloca accesul companiei la credite destinate cofinanțării proiectelor de modernizare a centralelor termice, considerate vitale pentru sistemul energetic al Bucureștiului.

În paralel, ELCEN derulează trei investiții majore prin Fondul pentru Modernizare, vizând înlocuirea centralelor vechi din CTE București Sud, CTE Grozăvești și CTE Progresu cu unități de cogenerare de înaltă eficiență. Compania a semnat recent contractele de consultanță de tip Owner’s Engineer pentru proiectele de la Grozăvești și Progresu, completând astfel procesul început în vara acestui an pentru centrala de la București Sud.

„Aceste investiții sunt cheia tranziției către un sistem energetic urban modern, flexibil și cu emisii reduse. Ne aflăm într-un moment în care dependența de finanțare și disciplinele de plată trebuie tratate cu maximă responsabilitate”, se arată într-o comunicare a companiei.

Cele trei proiecte, cu o capacitate totală instalată de peste 380 MWe și 327 MWt, beneficiază de finanțare nerambursabilă de circa 362 de milioane de euro, asigurată prin Ministerul Energiei. Randamentele energetice, estimate între 85 și 91%, ar urma să plaseze noile centrale printre cele mai performante din Europa de Est.

