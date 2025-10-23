Finanțarea nerambursabilă pentru aceste proiecte, în valoare totală de circa 362 milioane de euro, a fost asigurată prin Fondul pentru Modernizare, în baza contractelor semnate cu Ministerul Energiei în 2024

Electrocentrale București (ELCEN) face un nou pas în direcția modernizării sistemului energetic al Capitalei, prin semnarea contractelor de consultanță de tip Owner’s Engineer pentru proiectele de construire a noilor centrale de cogenerare de înaltă eficiență de la CTE Grozăvești și CTE Progresu, transmite compania într-un comunicat.

Cele două contracte completează seria de acorduri demarate în iunie 2025, odată cu semnarea contractului pentru CTE București Sud, marcând astfel închiderea etapei de consultanță pentru toate cele trei investiții majore incluse în Programul-cheie 5 – Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare, finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectele au ca scop transformarea infrastructurii energetice a Bucureștiului prin tehnologii moderne, performante și mai puțin poluante. Cele trei centrale vor dispune, cumulat, de o capacitate instalată de peste 380 MWe și 327 MWt, cu randamente globale între 85 și 91%, fiind printre cele mai importante investiții energetice realizate în Capitală în ultimele decenii.

Companiile Dornier Power and Heat GmbH și asocierea Hill International (Bucharest) SRL – Hill International NV – Proiect Consulting SRL, selectate în urma licitațiilor publice, vor furniza expertiză tehnică, juridică și de management pe toată durata implementării proiectelor, până la finalizarea lucrărilor, estimată pentru sfârșitul anului 2030.

Potrivit ELCEN, investițiile vor aduce beneficii semnificative: creșterea eficienței energetice și reducerea emisiilor de carbon; garantarea continuității furnizării energiei termice pentru bucureșteni; consolidarea stabilității Sistemului Energetic Național; pregătirea infrastructurii pentru utilizarea amestecurilor de gaze naturale și hidrogen.

Prin derularea acestui amplu program investițional, ELCEN își consolidează poziția de furnizor strategic de energie electrică și termică în cogenerare, contribuind decisiv la securitatea energetică a Bucureștiului și la tranziția către un sistem energetic sustenabil și competitiv.

