Egipt, a 19-a echipă calificată la Cupa Mondială din 2026! Salah a reușit o dublă pentru „faraoni”

Egiptul s-a impus cu 3-0 în fața statului Djibouti și merge la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Salah, din nou decisiv pentru Egipt

Naționala Egiptului a devenit miercuri a 19-a echipă calificată la Cupa Mondială din 2026, după victoria clară cu Djibouti, scor 3-0, în preliminariile africane.

Partida s-a disputat la Casablanca, iar „faraonii” și-au asigurat primul loc în Grupa A grație reușitelor lui Ibrahim Adel (min. 8) și Mohamed Salah (min. 14, 84). Căpitanul egiptean a fost, din nou, omul decisiv, conducând echipa spre o calificare meritată și confirmându-și statutul de lider incontestabil al generației actuale.

A treia echipă africană calificată la CM 2026

Succesul cu Djibouti a adus Egiptul între formațiile calificate la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada, devenind a treia echipă africană care își asigură prezența la turneul final, după Maroc și Tunisia.

„Faraonii” revin astfel la Cupa Mondială pentru a patra oară în istorie, după edițiile din 1934, 1990 și 2018.

Lista completă a echipelor calificate până acum

După meciurile din această săptămână, 19 naționale sunt deja sigure de prezența la Mondialul din 2026:

  • Țările gazdă: Statele Unite, Mexic, Canada
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt
  • Asia și Oceania: Japonia, Coreea de Sud, Iran, Australia, Uzbekistan, Iordania, Noua Zeelandă
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Uruguay, Ecuador, Columbia, Paraguay

Turneul final va fi cel mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, și se va desfășura vara viitoare pe 16 stadioane din cele trei țări nord-americane.

