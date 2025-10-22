Egal dramatic pentru Minaur Baia Mare în European League! Cumpănici a salvat un punct cu 18 secunde înainte de final

Echipa lui Călin Căbuț a smuls un rezultat de egalitate spectaculos în fața celor de la Fraikin BM Granollers, după un meci intens în Sala „Lascăr Pană”.

Seară plină de emoții la Baia Mare, unde CS Minaur a reușit să evite înfrângerea în ultimul moment, în fața puternicei formații spaniole Fraikin BM Granollers, scor 24-24 (8-11), într-un meci din Grupa C a competiției EHF European League.

Partida a avut un final de infarct, iar eroul serii a fost Gabriel Cumpănici, care a înscris golul egalării cu 18 secunde înainte de final, spre bucuria publicului băimărean.

Meciul a fost unul echilibrat doar în primele minute, Minaur având un început curajos, conducând cu 2-0 și apoi cu 6-5. Ibericii au preluat însă inițiativa și au intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri, 11-8, profitând de erorile ofensive ale gazdelor.

Granollers, aproape de victorie. Minaur a revenit spectaculos în final

În repriza secundă, oaspeții au continuat să controleze jocul și s-au desprins la 20-15, moment în care părea că punctele vor pleca în Spania. Totuși, Minaur a arătat din nou spiritul de luptă care a consacrat-o în cupele europene și a revenit pas cu pas, apărarea compactă și paradele portarilor Anton Terehov și Darius Cătălin Makaria readucând echipa în joc.

Când mai erau doar câteva secunde din meci, Gabriel Cumpănici a marcat golul de 24-24, declanșând entuziasmul în tribunele arenei „Lascăr Pană”.

Pentru Minaur au înscris: Robert Nagy – 5 goluri, Milan Kotrc – 5, Tudor Botea – 4, Ștefan Gabriel Cumpănici – 4, Stefan Vujic – 2, David Ianis Moldovan, Erik Leonard Pop, Anderson Da Silva Mollino și Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin – câte 1.

În poartă, Anton Terehov a avut 10 intervenții (33,3%), iar Makaria 3 parade (42,8%), contribuind decisiv la revenirea echipei.

Pentru oaspeți s-au remarcat Marcos Fis Ballester (5 goluri), Tarcisio Freitas Oliveira (4) și Gerard Domingo Calzada (3).

Situația grupei și următorul meci

Rezultatul le oferă băimărenilor primul punct în actuala ediție a competiției, după un meci în care experiența și determinarea au făcut diferența în momentele cheie.

În celălalt meci al grupei, SAH Aarhus a învins-o pe RD LL Grosist Slovan Ljubljana cu 34-30, consolidându-și primul loc în clasament.

Clasamentul Grupei C:

SAH Aarhus – 4 puncte LL Grosist Slovan Ljubljana – 2 puncte Fraikin BM Granollers – 1 punct CS Minaur Baia Mare – 1 punct

În etapa a treia, Minaur va juca din nou acasă, pe 11 noiembrie, împotriva danezilor de la SAH Aarhus, într-o confruntare care se anunță decisivă pentru șansele de calificare.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!