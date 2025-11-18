De către

Un nou studiu coordonat de Universitatea din Torino confirmă o realitate vizibilă în metropole precum New York, Londra, Beijing sau Cape Town: zonele înstărite au, în general, mai mulți copaci, mai multe păsări și o biodiversitate urbană mai bogată.

Fenomenul, cunoscut drept „efectul luxului”, scoate în evidență o formă subtilă de inegalitate – accesul la natură depinde adesea de nivelul de bunăstare economică.

Cercetarea este publicată în revista People and Nature și analizează peste o sută de studii internaționale.

„Biodiversitatea urbană este esenţială pentru a înţelege interacţiunile dintre oameni şi natură şi cum putem convieţui în armonie cu ea”, explică biologul Irene Regaiolo, autoarea principală a studiului.

Potrivit acesteia, cartierele sărace tind să fie mai gri și mai lipsite de vegetație. Totuși, cercetătoarea subliniază că fenomenul nu este universal, depinzând de contextul urban, geografic și socio-economic. Majoritatea datelor provin din America de Nord și Australia, ceea ce lasă multe necunoscute legate de orașele din sudul global.

Regaiolo observă că „Ţările în curs de dezvoltare au, de obicei, alte priorităţi”, precum accesul la hrană sau siguranță, ceea ce influențează modul de organizare urbană.

Inegalitatea se vede la marginea orașelor

Cercetarea arată că, în majoritatea statelor, centrele bogate contrastează puternic cu periferiile sărace, unde accesul limitat la natură duce la inechitate de mediu.

Acest lucru devine și mai relevant în contextul COP30 din Brazilia, unde biodiversitatea și justiția de mediu sunt teme centrale.

Gentrificarea verde – riscul din spatele soluțiilor rapide

Pentru reducerea „efectului luxului”, mulți specialiști propun crearea de noi spații verzi în cartierele vulnerabile. Regaiolo avertizează însă că măsura poate declanșa „gentrificarea verde”, prin creșterea prețurilor imobiliare și mutarea populației originale.

De aceea, autorii studiului recomandă soluții integrate:

grădini urbane,

grădini comunitare,

proiecte de știință cetățenească.

Acestea pot proteja biodiversitatea, dar și întări legăturile sociale, oferi locuri de muncă „verzi” și spori sentimentul de apartenență.

Orașul, viitorul habitat al oamenilor

ONU estimează că până în 2050 aproximativ 70% din populația globului va trăi în mediul urban.

„Pentru multe persoane, oraşul ar putea fi singurul loc unde pot experimenta natura”, spune Regaiolo.

În acest context, cercetătoarea susține că spațiile verzi urbane trebuie transformate în adevărate laboratoare de durabilitate, care să integreze soluții bazate pe natură și infrastructuri verzi pentru reducerea insulelor de căldură, protejarea biodiversității și promovarea incluziunii sociale.

„Soluţiile bazate pe natură, de la plantaţii până la infrastructuri verzi, pot ajuta la combaterea schimbărilor climatice, reducând insulele de căldură, promovând conservarea biodiversităţii şi încurajând incluziunea socială”, concluzionează ea.

