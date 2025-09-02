În opinia ministrului Educației, este vital ca societatea să înțeleagă diferența dintre o reformă structurală și o intervenție de austeritate

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, marți, că deciziile recente din domeniu nu pot fi catalogate drept reforme, ci măsuri de criză, menite să asigure continuitatea sistemului. Oficialul a explicat că, pentru a încheia anul școlar în condiții normale, cu salariile profesorilor și bursele elevilor plătite la timp, ar fi fost nevoie de aproximativ două miliarde de lei, fonduri imposibil de obținut la rectificarea bugetară în actualul context economic.

Întrebat cum privește debutul noului an școlar, David a vorbit despre „un amestec de emoții”: satisfacția de a putea garanta plățile esențiale până la finalul anului, dar și îngrijorarea în fața efectelor pe care politicile de austeritate le pot avea asupra educației. „Pentru un ministru, este fundamental să știe că profesorii și elevii vor primi salariile și bursele. Dar trebuie să fim conștienți că nu vorbim de o reformă, ci de un set de măsuri de avarie, impuse de realitățile fiscale”, a subliniat acesta în cadrul evenimentului „Maratonul Profit.ro – Viitorul Educației în România”.

David a insistat că pachetul aplicat a respectat două principii: raționalitatea și decența. „Am încercat să ne raportăm la soluții care pot fi întâlnite și în alte state europene, chiar dacă ele nu reprezintă modele perfecte. Nu am pretenția că sunt cele mai bune practici, dar nici nu ies din reperele europene. În același timp, am căutat să nu împovărăm sistemul mai mult decât permite situația financiară a țării”, a explicat ministrul.

În opinia sa, este vital ca societatea să înțeleagă diferența dintre o reformă structurală și o intervenție de austeritate. Prima presupune schimbări de fond, cu impact pe termen lung asupra calității educației, în timp ce a doua urmărește exclusiv stabilizarea pe termen scurt. „Educația are nevoie de investiții, de strategie și de viziune. Din păcate, acum vorbim doar despre supraviețuire”, a conchis Daniel David.

