Edi Iordănescu pleacă de la Legia Varșovia! Ședință de urgență în toiul nopții după eliminarea din Cupa Poloniei

Antrenorul român, aproape de despărțirea oficială de Legia. FRF îl vizează pentru postul de selecționer al României.

Edi Iordănescu (47 de ani) se pregătește să își încheie aventura în Polonia. Tehnicianul român urmează să plece de la Legia Varșovia, după ce echipa sa a fost eliminată dramatic din Cupa Poloniei, scor 1-2 cu Pogon Szczecin, în prelungiri.

Eliminarea a fost urmată de o ședință de urgență cu conducerea clubului, care a avut loc în toiul nopții, la câteva ore după meci. Potrivit presei poloneze, părțile au convenit rezilierea amiabilă a contractului, urmând ca anunțul oficial să fie făcut în scurt timp.

„Dacă lucrurile nu se schimbă, vom continua să suferim”

La finalul partidei, Iordănescu a lăsat să se înțeleagă că o despărțire este iminentă:

„Ca întotdeauna, îmi asum întreaga responsabilitate. Am cerut deja o întâlnire cu conducerea. Dacă anumite lucruri nu se vor schimba, vom continua să suferim, iar eu nu vreau asta. Avem suporteri extraordinari, care merită mai mult, rezultate mai bune. Nu vreau să fiu persoana care le distruge speranțele. În următoarele ore va fi important să discutăm față în față despre viitor”, a spus tehnicianul pentru legia.net.

Eliminare dureroasă pentru Legia

După un meci echilibrat, tabela arăta 1-1 la finalul celor 90 de minute. În prelungiri, Legia a forțat calificarea, dar a fost lovită pe contraatac: Pogon a înscris golul decisiv în minutul 117, eliminând formația din Varșovia din competiție.

Legia, sezon modest și în campionat

Pe lângă eliminarea din Cupă, Legia traversează o perioadă dificilă și în campionat. După 12 etape, echipa se află doar pe locul 10, cu 16 puncte, departe de obiectivele stabilite la începutul sezonului.

Deși este cel mai galonat club din Polonia, Legia nu a mai câștigat titlul din 2021, iar suporterii au devenit tot mai vocali în privința schimbărilor de pe bancă.

Edi Iordănescu, pe lista Federației Române de Fotbal

Potrivit GSP, Edi Iordănescu este prima opțiune a FRF pentru a-l înlocui pe Mircea Lucescu la echipa națională a României, în cazul în care „tricolorii” nu se califică direct la Campionatul Mondial din 2026.

Fiul fostului selecționer Anghel Iordănescu ar putea reveni astfel în fotbalul românesc după o experiență scurtă, dar intensă, în Polonia.

