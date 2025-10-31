Edi Iordănescu, făcut praf în presa poloneză! „Un plângăcios. Se dădea martir în presă”

Tehnicianul român, acuzat de presa din Polonia că s-a victimizat constant și a criticat clubul în interviuri acordate în România.

Despărțirea lui Edward Iordănescu de Legia Varșovia a stârnit reacții dure în presa poloneză. La doar câteva ore după anunțul oficial, publicațiile locale au lansat un val de critici la adresa antrenorului român, pe care l-au catalogat drept „plângăcios” și „martir autoproclamat”.

Potrivit jurnaliștilor de la zawodtyper.pl, tehnicianul român ar fi fost nemulțumit de aproape tot ce a găsit la club, de la lotul de jucători până la programul competițional, și ar fi transmis constant presei din România mesaje despre condițiile „grele” de lucru din Polonia.

„Se plângea non-stop”

„Încă de la venirea sa în Polonia, Edward Iordănescu s-a făcut remarcat ca un tipic plângăcios. S-a văitat despre orice: transferuri, accidentări, arbitraj, oboseală, program. Se plângea non-stop. Dădea interviuri sau lăsa să scape informații către presa românească, în care descria condițiile de muncă presupus extrem de dificile de la Legia.

S-a lăsat impresia că Iordănescu este un martir în Polonia, și nu probabil cel mai bine plătit antrenor al unei echipe de club. Totuși, dacă rezultatele l-ar fi apărat, nu ar fi fost nicio problemă. Dar de ceva vreme, nu-l mai apără”, au scris polonezii.

Rezultate modeste și despărțire oficială

Edi Iordănescu a condus-o pe Legia în 23 de meciuri, în care a obținut 11 victorii, 6 remize și 6 înfrângeri. Rezultatele din ultima perioadă au coborât echipa pe locul 10 în Ekstraklasa, cu doar 16 puncte în 12 etape, iar eliminarea din Cupa Poloniei, 1-2 cu Pogon Szczecin, a grăbit despărțirea.

„Edward Iordănescu a încetat să-și îndeplinească atribuțiile de antrenor al Legiei. Clubul îi mulțumește pentru colaborare și îi urează succes în viitoarea aventură”, a transmis Legia Varșovia, într-un comunicat postat pe Facebook.

Până la numirea unui nou antrenor principal, echipa va fi condusă temporar de Inaki Astiz, unul dintre secunzii românului.

Salariu de top, dar imagine șifonată

Presa poloneză a reamintit și că Edi Iordănescu era printre cei mai bine plătiți antrenori din campionatul Poloniei, cu un salariu lunar estimat la 50.000 de euro, accentuând contrastul dintre remunerație și plângerile constante.

Tehnicianul român părăsește Legia cu o imagine afectată în Polonia, dar rămâne una dintre opțiunile Federatiei Române de Fotbal pentru viitorul post de selecționer, în eventualitatea despărțirii de Mircea Lucescu.

