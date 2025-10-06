Ede Molnar, locul 10 la Campionatul European de MTB! Campionul din 2023 a ratat la limită semifinalele

Sportivul român a fost eliminat în sferturile de finală, după o cursă extrem de strânsă cu francezul Lorenzo Serres.

Ede Molnar, cel mai bun român din competiție

Ciclistul român Ede-Karoly Molnar (Dinamo–Mit Clima–Bikexpert) a încheiat pe locul 10 Campionatul European de MTB XCE (Mountain Bike Eliminator), desfășurat duminică în Gibraltar.

Molnar, campion european în 2023 și medaliat cu bronz în 2024, a fost eliminat în sferturile de finală, terminând pe locul trei în prima serie, la doar 61 de sutimi de învingătorul francez Lorenzo Serres, cel care avea să cucerească ulterior medalia de argint.

Cursa a fost una echilibrată, cu un final dramatic, în care slovenul Jakob Klemencic s-a impus cu timpul de 1:29.58, urmat de Serres, la +0.65, și de compatriotul său Matic Kranjec Zagar, la +12.13.

Pentru Molnar, rezultatul reprezintă o nouă clasare solidă într-o competiție majoră, menținându-l între cei mai constanți rideri europeni ai probei Eliminator.

Românul, în top 10 mondial înaintea ultimei etape din Cupa Mondială

La Campionatul Mondial de la Sakarya (Turcia), desfășurat în septembrie, Ede Molnar a terminat pe locul 7, confirmând forma bună de-a lungul întregului sezon.

Înaintea ultimei etape din Cupa Mondială XCE, programată la Barcelona pe 11 octombrie, ciclistul român ocupă locul 6 în clasamentul general, cu 194 de puncte.

Performanțele sale din 2023 și 2024 îl plasează printre cei mai valoroși sportivi din istoria recentă a ciclismului românesc pe mountain bike, fiind și un ambasador al acestei discipline în competițiile internaționale.

