Ed Sheeran a dezvăluit recent că se pregătește să se mute împreună cu familia în Statele Unite

Ed Sheeran, cântărețul britanic de 34 de ani, a dezvăluit recent că se pregătește să se mute împreună cu familia în Statele Unite, citând atât un viitor turneu american, cât și dorința de a se stabili definitiv în această țară.
Ed Sheeran se mută în America
Sunt pe punctul de a mă muta în America… Simt că poate sunt singurul care face asta acum… Plec în turneu acolo pentru o perioadă și am o familie, așa că nu pot să vin și să plec toată ziua. Mergem acolo și ne stabilim, a spus artistul, referindu-se indirect la climatul politic tumultuos al SUA.
Mutarea are legătură și cu pasiunea lui pentru muzica country. Ed Sheeran a mărturisit anterior că planifica să se mute în Nashville, orașul său preferat din Statele Unite, pentru a face trecerea către acest gen muzical.
CITEȘTE ȘI – Giorgio Armani a avut parte de funeralii private în nordul Italiei
În interviul recent, artistul a vorbit și despre reședința sa din Marea Britanie, unde deține două pub-uri și o capelă pe domeniul său. Sheeran explică că aceste locuri îi permit să se relaxeze și să petreacă fără restricții, departe de camerele telefoanelor și de rețelele sociale: Este un loc unde poți să bei câteva beri, să dansezi, să cânți și să te distrezi fără să te îngrijorezi că se va viraliza pe TikTok a doua zi.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.