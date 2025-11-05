Economia SUA revine pe plus: peste 40.000 de locuri de muncă noi în sectorul privat în octombrie

Economia americană a înregistrat un impuls în octombrie, adăugând 42.000 de locuri de muncă în sectorul privat, depășind așteptările analiștilor, potrivit estimărilor companiei de procesare a salariilor ADP. Aceasta marchează o revenire după două luni consecutive de pierderi de locuri de muncă.

Nela Richardson, economist-șef ADP, a avertizat însă că ritmul angajărilor rămâne mult mai lent comparativ cu începutul anului și este concentrat în doar câteva sectoare. „Această revenire este timidă și nu este generalizată”, a declarat Richardson.

Unde s-au creat și pierdut locuri de muncă

Cele mai mari câștiguri de locuri de muncă au fost înregistrate în sectoare precum comerț, transport și utilități (+47.000), educație și servicii medicale (+26.000), și activități financiare (+11.000). În schimb, cele mai mari pierderi s-au înregistrat în sectorul informațional (-17.000), servicii profesionale și de afaceri (-15.000) și ospitalitate și agrement (-6.000).

Richardson a subliniat că scăderea în sectorul ospitalității este îngrijorătoare, deoarece reflectă starea consumatorului și reziliența sa economică înainte de sezonul sărbătorilor. Ea a menționat, de asemenea, că angajările slabe în rândul micilor afaceri ar putea fi un semnal de alarmă pentru sănătatea generală a economiei.

O revenire după pierderi consecutive

Raportul ADP arată încetinirea semnificativă a pieței muncii de la începutul verii, cu pierderi nete în august și septembrie. După revizuiri, pierderile din septembrie au fost ajustate la 29.000 de locuri de muncă, față de estimarea inițială de 32.000, iar în august s-au pierdut 3.000 de locuri de muncă.

Câștigurile din octombrie au depășit estimările economiștilor, care anticipau 37.500 de locuri de muncă noi, potrivit FactSet. Aceasta arată o revenire moderată, dar binevenită, în contextul absenței raportului oficial al guvernului pentru luna octombrie, din cauza închiderii parțiale a administrației federale.

Lipsa datelor guvernamentale complică perspectiva Federal Reserve

Președintele Federal Reserve, Jerome Powell, a declarat că lipsa datelor oficiale „îngreunează” evaluarea activității economice și a subliniat că decizia privind o eventuală reducere a ratei dobânzii nu este încă clară. În paralel, guvernatorul Fed, Lisa Cook, a subliniat că banca centrală trebuie să se concentreze mai mult pe inflație decât pe șomaj.

