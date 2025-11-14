De către

Economia României a înregistrat o contracție ușoară în trimestrul III din 2025, produsul intern brut diminuându-se cu 0,2% față de trimestrul precedent, indică datele „semnal” publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar și așa, PIB-ul rămâne în teritoriu pozitiv comparativ cu anul trecut.

Potrivit INS, „Produsul intern brut a înregistrat o creştere de 1,6 % faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi o creştere de 1,4% pe seria ajustată sezonier.”

Pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, economia a avansat cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% în termeni ajustați sezonier, comparativ cu primele nouă luni ale anului trecut.

Ajustări statistice după includerea datelor pentru trimestrul III

INS a recalculat seria ajustată sezonier după actualizarea cu estimările pentru trimestrul III 2025, revizuind parțial valorile publicate anterior, în comunicatul din 10 octombrie 2025.

Evoluția PIB în termeni ajustați sezonier:

În trimestrul III 2025, față de trimestrul II, PIB-ul a scăzut cu 0,2%.

Comparativ cu același trimestru din 2024, economia a crescut cu 1,4%.

Pe primele nouă luni din 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut, avansul rămâne la 1,4%.

În trimestrul III 2025, PIB-ul este mai mare cu 1,6% față de trimestrul III 2024. Cumulat pe perioada ianuarie–septembrie, creșterea pe seria brută ajunge la 0,8%.

Revizuiri ale seriilor trimestriale

Ca urmare a integrării noilor date, INS a modificat indicii de volum pentru unele trimestre anterioare:

Trimestrul I 2024 vs. T4 2023: fără modificări (100%).

Trimestrul II 2024 vs. T1 2024: neschimbat (99,6%).

Trimestrul III 2024 vs. T2 2024: ajustat de la 100,4% la 100,6%.

Trimestrul IV 2024 vs. T3 2024: ajustat de la 100,6% la 100,5%.

Trimestrul I 2025 vs. T4 2024: ajustat de la 100% la 100,1%.

Trimestrul II 2025 vs. T1 2025: ajustat de la 101,2% la 101%.

