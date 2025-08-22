Potrivit datelor publicate vineri, economia Germaniei s-a redus cu 0,3% în perioada aprilie-iunie, o scădere mai accentuată decât estimarea inițială de 0,1%.

Carsten Brzeski, șeful global de macroeconomie al ING, a scris că Germania a fost „din nou” împinsă „în teritoriu recesional” și a comentat:

„Pare din ce în ce mai puțin probabil ca o redresare substanțială să se materializeze înainte de 2026.”

PIB-ul german a scăzut în șase dintre ultimele zece trimestre, ajungând la nivelul din 2019.

Efecte surprinzătoare și performanțe anterioare

Contracția din trimestrul al doilea, cea mai mare din ultimul an, vine după o creștere de 0,3% în primul trimestru, susținută de exporturile către SUA, anticipate în contextul tarifelor impuse de Donald Trump.

Cancelarul Friedrich Merz a anunțat recent relaxarea reglementărilor fiscale privind datoria publică și un program de investiții de 1.000 de miliarde de euro, o măsură menită să stimuleze economia, cu efecte vizibile în anul următor, conform economiștilor.

Prognoze pentru creștere și avertismente privind redresarea

Ralph Solveen, economist la Commerzbank, a afirmat că „în trimestrele următoare” creșterea va fi „accelerată” de reducerea dobânzilor de către BCE și de viitoarea expansiune fiscală, însă a avertizat că rezultatele vor fi „foarte modeste”.

După acordul dintre SUA și UE din iulie, traderii reduc optimismul pentru noi scăderi ale dobânzilor BCE, estimând o probabilitate mai mică de 50% pentru o reducere de 0,25% până în decembrie.

Christine Lagarde a avertizat că „încetinirea așteptată a creșterii în zona euro” se manifestă deja, iar impulsul de început de an „se inversează acum”.

