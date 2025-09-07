De către

Pe 7 septembrie 2025, România va fi martoră la o eclipsă totală de Lună, un fenomen astronomic spectaculos, denumit și „Lună sângerie”.

Este prima eclipsă de acest tip vizibilă din țara noastră în ultimii șase ani și ultima până în 31 decembrie 2028.

O eclipsă totală de Lună are loc atunci când Pământul se află între Soare și Lună, proiectându-și umbra asupra satelitului natural. Atunci când Luna intră complet în umbra terestră, aceasta capătă o nuanță roșu-ruginie, datorată fenomenului de împrăștiere Rayleigh.

Eclipsa din septembrie va dura 82 de minute, fiind vizibilă la începutul serii.

Unde și când poate fi observată eclipsa totală de Lună

Luna va răsări în România în jurul orei 19:30, moment ideal pentru a urmări spectacolul ceresc.

Punctele panoramice sau dealurile oferă cele mai bune condiții de observare.

Aproximativ 5,8 miliarde de oameni din Australia, Asia, Africa și Europa de Est vor putea urmări eclipsa integral.

Eclipsa se poate vedea în siguranță

Spre deosebire de eclipsele solare, eclipsele de Lună nu prezintă riscuri pentru vedere. Fenomenul poate fi observat cu ochiul liber, dar și cu ajutorul binoclurilor sau telescoapelor, pentru o imagine mai detaliată.

Totuși, vizibilitatea depinde de condițiile meteo, astfel că este recomandat să fie verificată prognoza înainte.

